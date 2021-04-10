مستجدات أسعار البنزين السعودية إبريل2021 أرامكو بالمملكة وتطبق الأحد

مستجدات أسعار البنزين السعودية إبريل2021 ، سوف يتم الإعلان عنها اليوم السبت الموافق 10 من شهر إبريل لعام 2021م، الموافق 28 من شهر شعبان لعام 1442هـ، وهو الموعد الدوري الشهري، لتحديث أسعار البنزين، بالمملكة العربية السعودية، التي يتم انتظاره كل شهر في نفس الموعد من قبل المواطنين السعوديين، سواء كان بزيادة في الأسعار أو انخفاض، وفق ما تعلنه شركة أرامكو السعودية المسؤولة في المقام الأول عن تحديد السعر وتحديثه، والجدير بالذكر أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، والتي يفصلنا عنه أيام قليلة بمشيئة الرحمن، ومن المتوقع ارتفاع طفيف في الأسعار أو ثبات في الأسعار، بناء على الزيادة التي حدثت في شهر مارس الماضي.

مستجدات أسعار البنزين السعودية إبريل2021

والجدير بالذكر أن في شهر مارس الماضي عام2021م، مستجدات أسعار البنزين السعودية، حدث ارتفاع في سعر براميل النفط، وصل سعره ل41.74 دولار للبرميل، حيث سجل بذلك السعر أعلى معدل على الإطلاق خلال أكثر من عام، والجدير بالعلم أيضًا أن شركة أرامكو السعودية، هي واحدة من أكبر شركات إنتاج الطاقة والكيميائيات، فهي شركة عالمية رائدة تعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة، في قطاع التكرير والمعالجة، ولها مكانة مميزة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بتلبية كافة احتياجات المواطن السعودي اليومية، من الوقود عالي الجودة، تضمن له الحصول على كافة أنواع البنزين الخالية تمامًا من مادة الرصاص.

ووفق آخر مستجدات سعر البنزين اليوم بالسعودية، تقوم وزارة التجارة السعودية، بقيادة معالي الوزير الدكتور/ ماجد عبد الله بن عثمان القصبي، في نفس الموعد أيضًا، بتكثيف الرقابة على تطبيق الأسعار، وإلزام جميع محطات البنزين بالمملكة، بتطبيق قائمة الأسعار الحديثة، ومتابعة تطبيق الأسعار للشهر الجديد عن طريق فرق رقابية تابعة لوزارة، تعمل على ضبط جميع المخالفات لإصدار عقوبات المخالفة النظامية المتعارف عليها.

قائمة أسعار البنزين بالسعودية لشهر إبريل 2021م

ووفق ما تم إعلانه من قبل شركة أرامكو العملاقة بالمملكة، فإن قائمة أسعار البنزين بالسعودية الشهر الماضي، والمتوقع حدوث تغيير طفيف بها بالترتيب التالي: