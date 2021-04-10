حساب المواطن ، ينتظر الكثير من المواطنين المتقدمين على دعم حساب المواطن بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إيداع الدفعة الجديدة لشهر شعبان وشهر أبريل 2021، متى حساب المواطن من أكثر الأسئلة التي يبحث بها المواطنين المستحقين مما إدي إلى تزايد عمليات البحث مؤخرا في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة في يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 ميلاديا، والتي كان من المفترض أن يتم صرفها في يوم السبت الموافق يوم 10 أبريل 2021 ميلاديا ولكن يصادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية في المملكة ولأجل ذلك تم تأخير صرف الدفعة إلى اليوم التالي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

حساب المواطن

حساب المواطن ، هو برنامج أجتماعي تم إطلاقه في المملكة العربية السعودية والهدف منه هو تقديم الدعم الشهري إلى الكثير من الأسر والأشخاص لمساعدتهم على التخلص من الفقر وسد احتياجهم، وأيضا لتوفير مصدر دخل إضافي لهم يعينهم على صعوبات الحياة وغلاء المعيشة، وقد تم إيداع حساب المواطن عدد 41 دفعة مالية شهرية للمستفيدين واللذين توافرت فيهم شروط حساب المواطن منذ إطلاق البرنامج، وذلك البرنامج من ضمن خطة رؤية 2030 لتنمية المجتمع السعودي، وكما ذكرنا في السابق أنه سوف يتم صرف حساب المواطن الدفعة 41 في يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 ميلاديا، ويستطيع المواطنين صرف الدفعة الجديدة في نفس اليوم .

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 41

يمكن الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق إتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع دخول حساب المواطن الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . أكتب جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح لكي يستطيع البرنامج التحقق من شخصية المستفيد من الدعم .

أنقر على أيقونة ( استعلام ) .

وفي النهاية سوف يظهر لك جميع البيانات الخاصة بصرف الدفعة الجديدة 41 لشهر شعبان وشهر أبريل 2021 .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم حساب المواطن وموعد إيداع الدفعة 41 لشهر أبريل 2021، وطريقة الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 41 في المملكة العربية السعودية .