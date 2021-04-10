أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 10-4-2021 تحديث يومي

أسعار الذهب اليوم في السعودية يرغب عدد كبير من متابعي أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية من معرفة أسعار الذهب اليومية بشكل مستمر وذلك من أجل متابعة كافة التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم السبت 10/4/2021 ونقوم بتحديث أسعار الذهب بشكل لحظي لكي يستطيع كل شخص معرفة آخر تطورات وتغيرات أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.أسعار الذهب اليوم في السعودية
- اسعار الذهب عيار 24 اليوم متوفر بسعر 210.47 ريال أي حوالي 56.13 دولار امريكي.
- أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 22 بسعر 192.93 ريال أي حوالي 51.45 دولار امريكي.
- اسعار الذهب في السعودية عيار 21 اليوم بسعر 184.16 ريال أي حوالي 49.11 دولار امريكي.
- سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 بسعر 157.85 ريال أي حوالي 42.09 دولار امريكي.
- سعر الذهب عيار 14 اليوم في السعودية بسعر 122.77 ريال أي حوالي 32.74 دولار امريكي.
- سعر الذهب عيار 12 اليوم هو 105.23 ريال أي حوالي 28.06 دولار امريكي.
- اسعار أوقية الذهب اليوم في السعودية هو 6,545 ريال سعودي أي حوالي 1,746 دولار امريكي.
- اسعار جنيه الذهب في السعودية اليوم السبت هو 1,473 ريال سعودي أي حوالي 392.89 دولار أمريكي.
- اسعار كيلو الذهب بالسعودية اليوم 210,466 ريال ريال سعودي أي حوالي 56,125 دولار امريكي.
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, April 09, 2021 11:34 PM بتوقيت دولة السعودية
|اسعار الذهب عيار 24
|210.47 ريال
|$56.13
|سعر الذهب عيار 22
|192.93 ريال
|$51.45
|اسعار الذهب عيار 21
|184.16 ريال
|$49.11
|اسعار الذهب عيار 18
|157.85 ريال
|$42.09
|سعر الذهب عيار 14
|122.77 ريال
|$32.74
|سعر الذهب عيار 12
|105.23 ريال
|$28.06
|اسعار أوقية الذهب
|6,545 ريال
|$1,746
|اسعار جنيه الذهب
|1,473 ريال
|$392.89
|اسعار كيلو الذهب
|210,466 ريال
|$56,125
يحتوي هذا الجدول على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10 أبريل 2021 ويتم تحديث الأسعار المتواجدة في الجدول بشكل لحظي ومستمر وإضافة التعديلات على أسعار الذهب في السعودية لكي يستطيع المواطن معرفة آخر أسعار الذهب اليوم.
الوسوم
أسعار الذهب اليوم في السعودية يرغب عدد كبير من متابعي أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية من معرفة أسعار الذهب اليومية بشكل مستمر وذلك من أجل متابعة كافة التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم السبت 10/4/2021 ونقوم بتحديث أسعار الذهب بشكل لحظي لكي يستطيع كل شخص معرفة آخر تطورات وتغيرات أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.أسعار الذهب اليوم في السعودية
- اسعار الذهب عيار 24 اليوم متوفر بسعر 210.47 ريال أي حوالي 56.13 دولار امريكي.
- أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 22 بسعر 192.93 ريال أي حوالي 51.45 دولار امريكي.
- اسعار الذهب في السعودية عيار 21 اليوم بسعر 184.16 ريال أي حوالي 49.11 دولار امريكي.
- سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 بسعر 157.85 ريال أي حوالي 42.09 دولار امريكي.
- سعر الذهب عيار 14 اليوم في السعودية بسعر 122.77 ريال أي حوالي 32.74 دولار امريكي.
- سعر الذهب عيار 12 اليوم هو 105.23 ريال أي حوالي 28.06 دولار امريكي.
- اسعار أوقية الذهب اليوم في السعودية هو 6,545 ريال سعودي أي حوالي 1,746 دولار امريكي.
- اسعار جنيه الذهب في السعودية اليوم السبت هو 1,473 ريال سعودي أي حوالي 392.89 دولار أمريكي.
- اسعار كيلو الذهب بالسعودية اليوم 210,466 ريال ريال سعودي أي حوالي 56,125 دولار امريكي.
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, April 09, 2021 11:34 PM بتوقيت دولة السعودية
|اسعار الذهب عيار 24
|210.47 ريال
|$56.13
|سعر الذهب عيار 22
|192.93 ريال
|$51.45
|اسعار الذهب عيار 21
|184.16 ريال
|$49.11
|اسعار الذهب عيار 18
|157.85 ريال
|$42.09
|سعر الذهب عيار 14
|122.77 ريال
|$32.74
|سعر الذهب عيار 12
|105.23 ريال
|$28.06
|اسعار أوقية الذهب
|6,545 ريال
|$1,746
|اسعار جنيه الذهب
|1,473 ريال
|$392.89
|اسعار كيلو الذهب
|210,466 ريال
|$56,125
يحتوي هذا الجدول على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10 أبريل 2021 ويتم تحديث الأسعار المتواجدة في الجدول بشكل لحظي ومستمر وإضافة التعديلات على أسعار الذهب في السعودية لكي يستطيع المواطن معرفة آخر أسعار الذهب اليوم.
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