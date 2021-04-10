فاز بـ98.58 بالمئة.. رئيس جيبوتي مستمر لولاية خامسة

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر غيله، لولاية خامسة مدتها 5 سنوات، بعد أن نال 98.58% من الأصوات بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن "الرئيس إسماعيل عمر غيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98.58 بالمئة. هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 أبريل 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

وغيله (73 عاما) واحد من أطول رؤساء إفريقيا بقاء في السلطة، وتم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.

وخاض غيله الانتخابات في مواجهة منافس واحد فقط، هو الوافد الجديد نسبيا زكريا إسماعيل فرح.

وجرى تعديل دستور جيبوتي عام 2010 لإلغاء ربط الفترات الرئاسية بحدود زمنية، رغم وضع حد للسن عند 75 عاما، مما يعني أن ولاية غيله الخامسة يجب أن تكون الأخيرة.

وتقع جيبوتي على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم وهو خليج عدن، وتستضيف قواعد عسكرية أميركية وصينية وفرنسية، مما يجعلها ذات نفوذ وثقل كبير رغم حجمها الصغير.