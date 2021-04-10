رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية مساء يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1442هـ

- 1/2
- 2/2
رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية ، للعام الهجري الحالي 1442هـ، تم تحديد موعده وفق تقويم أم القرى بالمملكة، مساء يوم الأحد بمشيئة الله، الموافق 29 من شهر شعبان 1442هـ، الموافق 11 من شهر إبريل لعام2021م، وبناء عليه قامت المحكمة العليا السعودية، بدعوة كافة المواطنين السعوديين، والمسلمين المقيمين على أراضي المملكة، لتحرى رؤية هلال شهر رمضان 1442هـ، وذلك بعد تعثر رؤية هلال شعبان، يوم السبت 29 من شهر رجب الماضي لعام 1442هـ، الموافق 13 من شهر مارس الماضي 2021م، بسبب أحوال الطقس الجوي السيئ لتلك الليلة المنصرمة، رغم ترائي الهلال، وبناء عليه فعلى من يوم 29 شعبان القادم هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة، أو من خلال مناظير تلسكوبية، أن يقوم بالإبلاغ فورًا في أقرب محكمة بالمملكة.
رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية
والجدير بالعلم أن قرار المحكمة العليا بالسعودية، رقم 143/هـ الصادر في 3 شعبان 1442هـ، أنه لم يشهد أحد بالمملكة هلال شعبان، هو السبب الأساسي للدعوة التي أطلقتها لعموم المواطنين المسلمين بالمملكة، حيث كان الجو مغبرًا في تلك الليلة، ما أدى إلى صعوبة الترائي، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يبادل فيه عموم المسلمين، أحدث رسائل واتس آب لشهر رمضان، خاصةً وأنه لم يفصل بيننا وبينه سوى أيام معدودات، فقد دعت المحكمة العليا المواطنين المسلمين بالمملكة، للمساعدة في تحري رؤية هلال شهر رمضان، وفق قواعد الترائي، اتباعًا لهدي رسول الله، كما أعلنت عن طرق الإبلاغ الصحيحة، في حال رؤية الهلال، سنذكرها في الفقرات التالية.قواعد الترائي وفق هدي رسول الله
وكما ذكرنا سابقًا، أن رؤية هلال شهر رمضان سوف تتم، في مساء يوم الأحد الموافق 29 شهر شعبان، وفي حال صعوبة رؤية الهلال، فيتم تحري الهلال في اليوم التالي، أي مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 30 من شهر شعبان 1442هـ، وفق تقويم أم القرى، وبناء على الأمر الملكي رقم 1829 الصادر بتاريخ 7 من شهر محرم للعام14433هـ، والذي يقضي بالقيام برصد أهلة الشهور في يوم 29 واليوم الذي يليه.
الخطوات الصحيحة للإبلاغ عن رؤية هلال رمضان 1442هـ
وقد حددت المحكمة العليا بالمملكة، الخطوات الصحيحة للمواطن في حال رؤيته هلال رمضان، وطريقة الإبلاغ، نذكرها بالترتيب التالي:
- في حال رؤية المواطن لهلال شهر رمضان، سواء بالعين المجردة، أو من خلال المنظار، أن يقوم بالإبلاغ في أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لرؤية الهلال.
- أو يقوم المواطن بالإبلاغ عن طريق الاتصال بأقرب مركز إليه، لكي يتم مساعدته في الإبلاغ بأقرب محكمة إليه.
ولمن لهم القدرة على الترائي، الانضمام إلى اللجان المختصة بكل منطقة بالمملكة، لمشاركة الثواب واحتساب الأجر، والمساعدة في التعاون على البر والتقوى، لصالح عموم المسلمين، في هذا الشهر الطيب المبارك.
الوسوم
رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية ، للعام الهجري الحالي 1442هـ، تم تحديد موعده وفق تقويم أم القرى بالمملكة، مساء يوم الأحد بمشيئة الله، الموافق 29 من شهر شعبان 1442هـ، الموافق 11 من شهر إبريل لعام2021م، وبناء عليه قامت المحكمة العليا السعودية، بدعوة كافة المواطنين السعوديين، والمسلمين المقيمين على أراضي المملكة، لتحرى رؤية هلال شهر رمضان 1442هـ، وذلك بعد تعثر رؤية هلال شعبان، يوم السبت 29 من شهر رجب الماضي لعام 1442هـ، الموافق 13 من شهر مارس الماضي 2021م، بسبب أحوال الطقس الجوي السيئ لتلك الليلة المنصرمة، رغم ترائي الهلال، وبناء عليه فعلى من يوم 29 شعبان القادم هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة، أو من خلال مناظير تلسكوبية، أن يقوم بالإبلاغ فورًا في أقرب محكمة بالمملكة.
رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية
والجدير بالعلم أن قرار المحكمة العليا بالسعودية، رقم 143/هـ الصادر في 3 شعبان 1442هـ، أنه لم يشهد أحد بالمملكة هلال شعبان، هو السبب الأساسي للدعوة التي أطلقتها لعموم المواطنين المسلمين بالمملكة، حيث كان الجو مغبرًا في تلك الليلة، ما أدى إلى صعوبة الترائي، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يبادل فيه عموم المسلمين، أحدث رسائل واتس آب لشهر رمضان، خاصةً وأنه لم يفصل بيننا وبينه سوى أيام معدودات، فقد دعت المحكمة العليا المواطنين المسلمين بالمملكة، للمساعدة في تحري رؤية هلال شهر رمضان، وفق قواعد الترائي، اتباعًا لهدي رسول الله، كما أعلنت عن طرق الإبلاغ الصحيحة، في حال رؤية الهلال، سنذكرها في الفقرات التالية.قواعد الترائي وفق هدي رسول الله
وكما ذكرنا سابقًا، أن رؤية هلال شهر رمضان سوف تتم، في مساء يوم الأحد الموافق 29 شهر شعبان، وفي حال صعوبة رؤية الهلال، فيتم تحري الهلال في اليوم التالي، أي مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 30 من شهر شعبان 1442هـ، وفق تقويم أم القرى، وبناء على الأمر الملكي رقم 1829 الصادر بتاريخ 7 من شهر محرم للعام14433هـ، والذي يقضي بالقيام برصد أهلة الشهور في يوم 29 واليوم الذي يليه.
الخطوات الصحيحة للإبلاغ عن رؤية هلال رمضان 1442هـ
وقد حددت المحكمة العليا بالمملكة، الخطوات الصحيحة للمواطن في حال رؤيته هلال رمضان، وطريقة الإبلاغ، نذكرها بالترتيب التالي:
- في حال رؤية المواطن لهلال شهر رمضان، سواء بالعين المجردة، أو من خلال المنظار، أن يقوم بالإبلاغ في أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لرؤية الهلال.
- أو يقوم المواطن بالإبلاغ عن طريق الاتصال بأقرب مركز إليه، لكي يتم مساعدته في الإبلاغ بأقرب محكمة إليه.
ولمن لهم القدرة على الترائي، الانضمام إلى اللجان المختصة بكل منطقة بالمملكة، لمشاركة الثواب واحتساب الأجر، والمساعدة في التعاون على البر والتقوى، لصالح عموم المسلمين، في هذا الشهر الطيب المبارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية مساء يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1442هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.