رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية مساء يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1442هـ

رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية ، للعام الهجري الحالي 1442هـ، تم تحديد موعده وفق تقويم أم القرى بالمملكة، مساء يوم الأحد بمشيئة الله، الموافق 29 من شهر شعبان 1442هـ، الموافق 11 من شهر إبريل لعام2021م، وبناء عليه قامت المحكمة العليا السعودية، بدعوة كافة المواطنين السعوديين، والمسلمين المقيمين على أراضي المملكة، لتحرى رؤية هلال شهر رمضان 1442هـ، وذلك بعد تعثر رؤية هلال شعبان، يوم السبت 29 من شهر رجب الماضي لعام 1442هـ، الموافق 13 من شهر مارس الماضي 2021م، بسبب أحوال الطقس الجوي السيئ لتلك الليلة المنصرمة، رغم ترائي الهلال، وبناء عليه فعلى من يوم 29 شعبان القادم هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة، أو من خلال مناظير تلسكوبية، أن يقوم بالإبلاغ فورًا في أقرب محكمة بالمملكة.

والجدير بالعلم أن قرار المحكمة العليا بالسعودية، رقم 143/هـ الصادر في 3 شعبان 1442هـ، أنه لم يشهد أحد بالمملكة هلال شعبان، هو السبب الأساسي للدعوة التي أطلقتها لعموم المواطنين المسلمين بالمملكة، حيث كان الجو مغبرًا في تلك الليلة، ما أدى إلى صعوبة الترائي، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يبادل فيه عموم المسلمين، أحدث رسائل واتس آب لشهر رمضان، خاصةً وأنه لم يفصل بيننا وبينه سوى أيام معدودات، فقد دعت المحكمة العليا المواطنين المسلمين بالمملكة، للمساعدة في تحري رؤية هلال شهر رمضان، وفق قواعد الترائي، اتباعًا لهدي رسول الله، كما أعلنت عن طرق الإبلاغ الصحيحة، في حال رؤية الهلال، سنذكرها في الفقرات التالية.

قواعد الترائي وفق هدي رسول الله

وكما ذكرنا سابقًا، أن رؤية هلال شهر رمضان سوف تتم، في مساء يوم الأحد الموافق 29 شهر شعبان، وفي حال صعوبة رؤية الهلال، فيتم تحري الهلال في اليوم التالي، أي مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 30 من شهر شعبان 1442هـ، وفق تقويم أم القرى، وبناء على الأمر الملكي رقم 1829 الصادر بتاريخ 7 من شهر محرم للعام14433هـ، والذي يقضي بالقيام برصد أهلة الشهور في يوم 29 واليوم الذي يليه.

الخطوات الصحيحة للإبلاغ عن رؤية هلال رمضان 1442هـ

وقد حددت المحكمة العليا بالمملكة، الخطوات الصحيحة للمواطن في حال رؤيته هلال رمضان، وطريقة الإبلاغ، نذكرها بالترتيب التالي:

في حال رؤية المواطن لهلال شهر رمضان، سواء بالعين المجردة، أو من خلال المنظار، أن يقوم بالإبلاغ في أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لرؤية الهلال. أو يقوم المواطن بالإبلاغ عن طريق الاتصال بأقرب مركز إليه، لكي يتم مساعدته في الإبلاغ بأقرب محكمة إليه.

ولمن لهم القدرة على الترائي، الانضمام إلى اللجان المختصة بكل منطقة بالمملكة، لمشاركة الثواب واحتساب الأجر، والمساعدة في التعاون على البر والتقوى، لصالح عموم المسلمين، في هذا الشهر الطيب المبارك.