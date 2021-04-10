تحديث الضمان الاجتماعي 2021 بالجوال وشروط الحصول على معاش عبر hrsd.gov.sa

تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين من معاش وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يتم استلامه شهريا بالحساب البنكي للمستفيد، حيث نعرض خطوات التحديث عبر إلكترونيا عبر الجوال والشروط الواجب وجودها في المتقدمين وخطوات التسجيل والاستعلام، وذلك لاستمرار الحصل على دعم الوزارة الشخصي والذي تستقبل طلبات المواطن للإعانات الشهرية كما تقوم أيضا بتلقي طلبات الاعتراض.

التسجيل الإلكتروني في الخدمات الحكومية

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعتبر وزارة الموارد البشرية من المؤسسات الهامة في الدولة والتي تهتم بتسجيل طلبات الطبقات الفقيرة والراغبة في الحصول على الدعم المادي لاستكمال نفقات الحياة، حيث يتم تحديد مواردها من مصارف الذكاة التي يتم تحصيلها من الأغنياء ليتم صرفها على الطبقات الفقيرة، وتعتبر بذلك من أساسيات التوازن الاجتماعي بالمجتمع السعودي، وتقوم باستقبال ملايين الطلبات من عدد الفئات الاجتماعية للحصل على:

معاش الضمان الاجتماعي للفقراء.

معاش التأهيل الشامل للحصول على الإعانات الشهرية.

كما تقوم بتحديد الفئات المستحقة لفئات المعاش الشهري فيها.

تستقبل تسجيلات الراغبين في الدعم الشهري وتحديد مواعيد صرف المعاش.

تستقبل تحديث بيانات المستفيدين ضمن قاعدة البيانات الموجودة لديها.

تقوم الوزارة أيضا باستقبال اعتراضات صرف المعاش لمن تم استبعادهم منه على أن يتم دراسة الطلبات والرد عليها خلال أسبوعين.

تتشارك قاعدة البيانات لديها مع قاعدة البيانات الأخرى بمؤسسات المملكة للتأكد من أحقية المسجلين من المعاش.

شروط الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة بوضع عدد من شروط الضمان الاجتماعي التي لا يتم قبول طلبات المعاش إلا بعد توفرها ومن أهم تلك الشروط أن يكون المستفيد مواطنا سعوديا ويكون من الفئات المستحقة مثل الذي لديه راتب لا يكفي في الشهر أو أصحاب الأمراض المزمنة والشيوخ الغير قادرين على العمل، كما يتم تسجيل المطلقات ولأرامل والمهجورات والذين ليس لهم عائل ويرغبوا في الحصول على دعم المملكة، ويتم ذلك وفق عدد من الآليات الخاصة بالاستحقاق.

تحديث الضمان الاجتماعي

يقوم المواطن المستفيد بتحديث البيانات التي لديه على موقع الوزارة، والتي حصل عليها مسبقا بعد التسجيل في الضمان الاجتماعي وذلك مع تغير الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحالة الصحية له، ويتم تحديد مدى استفادة الفرد من المعاش أو زيادة المعاش الذي يحصل عليه أو رفع المعاش عنه في حال حصل على عمل له راتب أعلى من الحد الأدنى للاستحقاق بالمعاش الشهري، ويكون جدول الإعانات للاستحقاق كالتالي:

أرقام التواصل المباشر مع الوزارة البريد العادي: 12484 والرمز البريدي 11157

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911

على البريد الإلكتروني [email protected] mlsd.gov.sa.

وتكون خطوات التحديث كالتالي: