دخول رابط فحص المنحة القطرية في غزة 100 دولار وطرق توزيع الدعم

يبحث الكثير من المواطنين في دولة فلسطين عن رابط فحص المنحة القطرية في غزة 100 دولار والتي سوف يتم صرفها خلال الفترة المقبلة، حيث بذلت دولة قطر الكثير من الدعم لقطاع غزة من خلال المنح التي تقوم بها المملكة بصورة غير منتظمة، حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لمنطقة غزة الفلسطينية بالإعلان عن تفعيل المنحة المقدمة لها من المملكة القطرية في مساء يوم الأربعاء الماضي، ويتم الاستعلام عن المنحة من خلال الصفحة الخاصة بالوزارة، حيث قام السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية بالإعلان عن حالة إعمار غزة، وذلك بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، كما تم الإعلان عن بدء صرف المعونات النقدية لجميع الأسر التي تكون بحاجة إلى دعم مادي، وذلك بداية من يوم الخميس المقبل.

رابط فحص المنحة القطرية في غزة

وأعلنت وزارة التكنولوجيا والاتصالات الفلسطينية بأنها قامت بإتاحة الفحص الإلكتروني للمواطنين ومعرفة أسماء مستحقي الدعم للحصول على المنحة التي تقدر ب100 دولار أمريكي وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمنحة القطرية والذي سوف يبدأ بالعمل خلال الأيام القليلة القادمة ويمكن من خلاله معرفة جميع تفاصيل إيداع الدفعة الجديدة للمواطنين.

على أن يتم الإعلان عن مواعيد الصرف وطريقة استلام المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة.

طرق توزيع المنحة القطرية 100 دولار



سوف يتم تسليم جميع المبالغ المستحقة من المنحة المقدمة من قطر، بحيث تكون تحت الإشراف الكامل من الطواقم التابعة لمنطقة غزة، وذلك حتى يتم توزيعها بشكل متساوي على جميع المحتاجين من كافة القطاع، وحتى يتم الوصول إلى جميع الأشخاص الموجودين في القطاع، تم التعاون مع وزارة التكنولوجيا والاتصال الخاصة بالمعلومات، ولكي يتم المحافظة على كافة المواطنين يتم التعرف على المواطنين المحتاجين لدعم بشكل إلكتروني.