موعد إيداع حساب المواطن دفعة شهر أبريل 2021 بحسابات المستفيدين

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع حساب المواطن في الحسابات الخاصة بالمواطنين المستحقين، وذلك ضمن الدفعة الجديدة والتي تصرف خلال شهر أبريل، وهي الدفعة رقم ٤١ من برنامج دعم حساب المواطن الذي يترقب صرفه الكثير من المواطنين المسجلين ضمن قوائم الدعم التي يقرها الضمان الاجتماعي السعودي التابع لوزارة الموارد وتأتي هذا الدعم المالي تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يريد الارتقاء بمستوى المواطنين والحد من حالات الفقر الموجودة بالمملكة حتى يضمن لجميع المواطنين حياة معيشة كريمة بعيدة عن الحاجة والعوز والفقر، ويتم صرف منحة حساب المواطن الشهرية لفئات معينة من المواطنين السعوديين.

موعد إيداع حساب المواطن شهر أبريل

وخلال هذه الفترة كثيرًا ما تدعم السلطات السعودية شعبها بسبب اقتراب حلول شهر رمضان المبارك حيث يرغب الجميع في التسوق وشراء مستلزمات رمضان من سلع غذائية ومكسرات وحلويات وغيرها، بالإضافة إلى حلول العيد بعد انتهاء الشهر حيث تحتاج كافة الأسر إلى كسوة أبنائها وأطفالها.

وصرح أحد مسؤولي برنامج حساب مواطن عن مواعيد صرف دفعة شهر أبريل الجاري من الدعم، وأعلن أنه سوف يتم إيداع المبالغ المالية للمستحقين في حساباتهم البنكية وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ١١ من شهر أبريل ٢٠٢١، وذلك لأن يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية لكافة الموظفين في أنحاء المملكة، حيث تم تأجيل صرف المنحة ليوم الأحد ١١ بدلًا من يوم السبت الموافق ١٠ أبريل.

الاستعلام عن حساب المواطن



ويمكن الآن لجميع المواطنين المستحقين للدفعة الجديدة من برنامج حساب مواطن الدخول على موقع وزارة العمل الإلكتروني وتسجيل الدخول على الرابط ومنها سوف يكون متاح له كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج من مصدرها الرسمي والذي يعلن جميع التفاصيل الخاصة بصرف الدفعة.