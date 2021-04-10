سر نجاح المكرونة البشاميل بصوص سحري لا يقاوم ومن غير كلكعة على النار

تبحث العديد من ربات المنزل عن سر نجاح المكرونة البشاميل، حيث تُعد من أكثر الأكلات المطلوبة لطعمها اللذيذ، ولا تحتاج إلى وقت أو جهد كبير أو مكونات باهظة الثمن، لذلك تُعتبر من الأكلات الموفرة التي يحبها الجميع، ومن خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل لتحضير المكرونة البشاميل.

تعتبر المكونة البشاميل من أكثر الأكلات المنتشرة والتي يحبها عدد كبير من الناس، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك أكثر من طريقة يتم بها عمل المكرونة البشاميل يجعل طعمها مختلف، وسوف نعرض لكم سر نجاح المكرونة البشاميل في السطور التالية.

500 جرام من المكرونة.

300 جرام من اللحمة المفرومة.

حبة واحدة من البصل المفروم.

5 ملاعق من الزيت.

بهارات وملح وفلفل حسب الرغبة.

4 ملاعق من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

مكعب مرقة دجاج.