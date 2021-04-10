سر نجاح المكرونة البشاميل بصوص سحري لا يقاوم ومن غير كلكعة على النار

تبحث العديد من ربات المنزل عن سر نجاح المكرونة البشاميل، حيث تُعد من أكثر الأكلات المطلوبة لطعمها اللذيذ، ولا تحتاج إلى وقت أو جهد كبير أو مكونات باهظة الثمن، لذلك تُعتبر من الأكلات الموفرة التي يحبها الجميع، ومن خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل لتحضير المكرونة البشاميل.سر نجاح المكرونة البشاميل
تعتبر المكونة البشاميل من أكثر الأكلات المنتشرة والتي يحبها عدد كبير من الناس، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك أكثر من طريقة يتم بها عمل المكرونة البشاميل يجعل طعمها مختلف، وسوف نعرض لكم سر نجاح المكرونة البشاميل في السطور التالية.مكونات المكرونة البشاميل
- 500 جرام من المكرونة.
- 300 جرام من اللحمة المفرومة.
- حبة واحدة من البصل المفروم.
- 5 ملاعق من الزيت.
- بهارات وملح وفلفل حسب الرغبة.
- 4 ملاعق من الدقيق.
- 2 كوب من الحليب.
- مكعب مرقة دجاج.
- أولًا اسلقي المكرونة في ماء مغلي وملح وزيت، من ثم اغسليها للتخلص من النشا الزائد.
- ضعي البصل مع الزيت في طاسة على نار متوسطة، وقلبي حتى يذبل البصل.
- قومي بإضافة اللحمة وقلبي 10 دقائق حتى تبدأ تنضج، ثم ضعي الملح والفلفل والبهارات للتتبيل.
- في طاسة أخرى قومي بتقليب الدقيق مع الحليب على البارد بالمضرب اليدوي.
- قومي بإضافة مكعب مرق الدجاج وضعي الملح والفلفل، ثم ضعي الخليط على نار هادئة وقلبيه حتى يصبح سميك.
- ارتكي البشاميل يهدأ ثم ضعي بيضة مخفوقة.
- قومي بالخلط بثين المكرونة ونصف كمية البشاميل في وعاء عميق.
- قومي بوضع نصف كمية المكرونة في صينية مدهونة بزيت، ومن ثم وزعي اللحمة على المكرونة، ومن ثم ضيفي النصف الآخر من المكرونة.
- ضيفي باقي كمية البشاميل وضعي الصينية ربع ساعة في الفرن على درجة 180 في الرف السفلي.
- قومي برفع الصينية على الرف الأعلى وأشعلي الشواية 3 دقائق حتى يحمر وجه المكرونة.
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تبحث العديد من ربات المنزل عن سر نجاح المكرونة البشاميل، حيث تُعد من أكثر الأكلات المطلوبة لطعمها اللذيذ، ولا تحتاج إلى وقت أو جهد كبير أو مكونات باهظة الثمن، لذلك تُعتبر من الأكلات الموفرة التي يحبها الجميع، ومن خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض الطريقة الأفضل لتحضير المكرونة البشاميل.سر نجاح المكرونة البشاميل
تعتبر المكونة البشاميل من أكثر الأكلات المنتشرة والتي يحبها عدد كبير من الناس، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك أكثر من طريقة يتم بها عمل المكرونة البشاميل يجعل طعمها مختلف، وسوف نعرض لكم سر نجاح المكرونة البشاميل في السطور التالية.مكونات المكرونة البشاميل
- 500 جرام من المكرونة.
- 300 جرام من اللحمة المفرومة.
- حبة واحدة من البصل المفروم.
- 5 ملاعق من الزيت.
- بهارات وملح وفلفل حسب الرغبة.
- 4 ملاعق من الدقيق.
- 2 كوب من الحليب.
- مكعب مرقة دجاج.
- أولًا اسلقي المكرونة في ماء مغلي وملح وزيت، من ثم اغسليها للتخلص من النشا الزائد.
- ضعي البصل مع الزيت في طاسة على نار متوسطة، وقلبي حتى يذبل البصل.
- قومي بإضافة اللحمة وقلبي 10 دقائق حتى تبدأ تنضج، ثم ضعي الملح والفلفل والبهارات للتتبيل.
- في طاسة أخرى قومي بتقليب الدقيق مع الحليب على البارد بالمضرب اليدوي.
- قومي بإضافة مكعب مرق الدجاج وضعي الملح والفلفل، ثم ضعي الخليط على نار هادئة وقلبيه حتى يصبح سميك.
- ارتكي البشاميل يهدأ ثم ضعي بيضة مخفوقة.
- قومي بالخلط بثين المكرونة ونصف كمية البشاميل في وعاء عميق.
- قومي بوضع نصف كمية المكرونة في صينية مدهونة بزيت، ومن ثم وزعي اللحمة على المكرونة، ومن ثم ضيفي النصف الآخر من المكرونة.
- ضيفي باقي كمية البشاميل وضعي الصينية ربع ساعة في الفرن على درجة 180 في الرف السفلي.
- قومي برفع الصينية على الرف الأعلى وأشعلي الشواية 3 دقائق حتى يحمر وجه المكرونة.
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