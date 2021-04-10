رابط استعلام حساب المواطن الدفعة 41 وموعد الصرف خلال شهر أبريل

نعرض لكم رابط الاستعلام عن حساب المواطن في الدفعة 41 والتي يترقبها الكثير من المواطنين خلال شهر أبريل الجاري، وذلك لمستحقي الدعم في السعودية والذين تم التخصيص ذلك البرنامج لهم من أجل حياة كريمة لكل مواطن سعودي فإن السلطات في المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة للاهتمام والعناية بمحدودي الدخل وتقديم مجموعة من برامج المساعدات لترفع عن كاهلهم أعباء المعيشة وضغوطات الحياة ومعاونتهم ومساعدتهم على مواجهة زيادة الأسعار التي شملت كافة السلع الغذائية والغير غذائية و المحروقات والطاقة والكهرباء حيث وجه خادم الحرمين الشريفين بضرورة توفير كافة سبل التي تحقق حياة كريمة لكل المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات سموه قامت وزارة العمل بعمل برنامج دعم نقدي يتم صرفه بصفة دورية وشهرية على المستحقين.

حساب مواطن هو عبارة عن دعم نقدي يقدم الدراسي والأفراد أشخاص الدخول الضعيفة والمحدودة الفئات محددة بعينها لمساعدتهم على توفير كافة سبل المعيشة وشراء شغلهم الأساسية اللازمة للمعيشة، ويمكن الاستعلام ومعرفة كافة التفاصيل من خلال الدخول على موقع حساب المواطن والذي من خلاله يتم الإعلان عن كافة الاستعلامات والتساؤلات الخاصة بصرف الدفعات.

وكان قد تساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن خلال ذلك الشهر، حيث يتم صرف الدفعة الجديدة وإيداعها في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين في يوم محدد وهو الذي يوافق ١٠ من كل شهر ميلادي، ومن ثم فإن ميعاد الصرف يحين إذا السبب الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢١ ونظرًا لأن يومي السبت والجمعة عطلة رسمية في البنوك والمؤسسات، فإنه تقرر تأجيل صرف مستحقات حساب مواطن إلي أول يوم عمل الموافق الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١.