شروط الحصول على تصريح العمرة خلال شهر رمضان عبر تطبيق اعتمرنا

نعرض لكم خطوات الحصول على تصريح العمرة خلال شهر رمضان بعد أن تم بدء توفير التصريحات الخاصة بعمرة الشهر الكريم من خلال تطبيق اعتمرنا الذي أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية لأداء العمرة في الحرم المكي والتمكن من زيارة المسجد النبوي الشريف، حيث يمكن الآن للجميع الحصول على هذا التصريح من خلال التطبيق الذي أطلقته الوزارة وهو تطبيق اعتمرنا، ويدعم هذا التطبيق أجهزة الهواتف الحديثة والذكية والآيفون، وقريبا سوف يكون متاح التطبيق للأشخاص مستخدمي الأندرويد، ويمكن لكافة أفراد العائلة أن يستخدموا نفس التطبيق، ومن أهم مزايا هذا التطبيق أنه يوفر التصريح الخاص بالعمرة، والتي لا يسمح لأي فرد داخل المملكة الذهاب لأداء العمرة إلا من خلال حصوله على تصريح من قبل هذا التطبيق، ولكن يجب أن تتوفر في الفرد الشروط التي وضعتها الوزارة من أجل أداء مناسك العمرة، ومن أهم تلك الشروط هي ما سوف نسرد لكم في السطور القليلة القادمة، فقط تابعونا.

من أهم الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على تصريح من اعتمرنا هي ما يلي:

الآن يقل عمر المتقدم عن ١٨ سنة، ولا يزيد عمره عن ٦٥ سنة.

الأفراد الذين تلقوا لقاح كورونا، أو الأفراد الذين شفوا منه.

يجب ألا يدخل أحد الحرم المكي إلا لمن لديه تطبيق اعتمرنا على هاتفه، وذلك للتأكد من الحالة الصحية للمعتمر.

يمكن التسجيل على تطبيق اعتمرنا من خلال اتباع الطريقة التالية: