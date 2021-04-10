نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل دول أوروبا في السياحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل دول أوروبا في السياحة، حيث تعتبر دول أوروبا من أكثر الدول جذب للسياح من مختلف دول العالم كما أنها تعتبر من أجمل القارات بالنسبة السياحة والترفيه، ذلك نتيجة المناظر الخلابة والطبيعية التي تتمتع بها البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى الأماكن الأثرية والمتاحف التاريخية والترفيهية، كما تعد قارة أوروبا محط أنظار كافة الأشخاص المحبين للتسوق، حيث تستحوذ القارة الأوروبية على كافة الماركات العالمية وأفضل الأسواق مما يجعلها قبلة كافة الشعوب السياحية.

أفضل دول أوروبا في السياحة

هناك مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية التي يقصدها الكثير من أجل السياحة والترفيه و أغراض أخرى، ولكن هناك بعض الدول التي تستحوذ على السياحة بشكل عام ومن أهم هذه الدول.

السياحة في دولة فرنسا

حيث تعتبر دولة فرنسا من أفضل دول أوروبا في السياحة والخيار الأول للكثير للراغبين في السياحة خارج البلاد، كما أنها تعد أفضل الدول الأوروبية السياحية حيث يتجه الكثير من السياح إلى فرنسا، كما بلغ عدد الزائرين لها أكثر من 83 مليون زائر في السنة وذلك نتيجة المناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها فرنسا بالإضافة إلى الأماكن الأثرية والتاريخية المشهورة عالمياً.

وأيضاً تعتبر فرنسا واحدة من أكثر الدول التي يقصدها السياح بغرض التسويق مجال الأزياء والموضة، كذلك تعتبر فرنسا مطبخ أوروبا بسبب الوصفات والأكلات التي تتميز بها.

ومن أهم الأماكن السياحية التي تتميز بها فرنسا:

قصر غارنييه.

برج ايفل.

متحف اللوفر.

قوس النصر.

أفضل دول أوروبا في السياحة دولة اليونان

تعد اليونان من أفضل دول أوروبا في السياحة والتي يتجه إليها الكثير من السياح حيث يبلغ عدد زوارها سنوياً ما يقرب من 19 مليون سائح، وذلك نتيجة التاريخ العريق والمتاحف الأثرية والتاريخية العتيقة التي تتميز بها دولة اليونان.

كذلك من أهم المميزات التي تمتلكها دولة اليونان والتي تعمل كأحد أهم العوامل لجذب السياح الشواطئ الساحرة والحدائق والغابات التي تجذب السياح، وكذلك هناك بعض الأماكن التي يقصدها السياح داخل دولة اليونان بشكل خاص ومن أهمها:

جزيرة كريت اليونانية.

موقع دلفي الأثري.

جزيرة سانتوريني.

منحدرات ميتيورا.

دولة إيطاليا

تعتبر إيطاليا أفضل دول أوروبا في السياحة وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد السياح وذلك نظراً لما تتمتع به إيطاليا من مناخ معتدل ومعمار وحضارة تراثية خلابة والتي تنتشر في كافة البقاع الموجودة داخل دولة إيطاليا، كما تمتلك الدولة أجمل الشواطئ على البحر المتوسط.

وتشتهر كذلك إيطاليا بالمطاعم المشهورة عالمياً والوصفات العالمية التي تتميز بها دونا عن غيرها من أهمها الباستا و البيتزا المميزة على مستوى العالم.

كذلك هناك بعض الأماكن التي تعمل كأحد العوامل الأساسي لجذب السياح داخل إيطاليا منها:

مدرج الكولوسيوم.

السلالم الإسبانية.

الدمو.

برج بيزا المائل.

دولة سويسرا

تعد سويسرا من أجمل البلدان الأوروبية في العالم كما أنها تعد من أكثر البلدان التي يتجه إليها الكثير للسياحة، وذلك نتيجة وجود الدولة بين جبال الألب وامتلاكها لأكثر من 1000 بحيرة جميلة.

كذلك تمتلك سويسرا أماكن طبيعية خلابة، وأيضاً يوجد بها الكثير من الأسواق العالمية والماركات وخاصة أسواق الساعات التي تتميز بها، كما يوجد العديد من الأماكن السياحية التي يقصدها السياح داخل دولة سويسرا من أهمها.

بحيرة جنيف.

قلعة تشيليون.

جبال ماترهورن.

ساعة برج زيتجلوج.

دولة النمسا

تعد دولة النمسا من أفضل دول أوروبا في السياحة وكذلك أرقى الدول الأوروبية على مستوى السياحة، حيث تمتلك سويسرا مجموعة من المدن السياحية الجذابة التي تعمل على استقطاب السياح من مختلف دول العالم ومن أهم هذه المناطق هي مدينة فيينا العاصمة والتي يطلق عليها عاصمة الجمال والأنس والسحر في دولة النمسا.

كما تتميز النمسا بامتلاكها أجمل المنتجعات التي تختص بممارسة الرياضة والتزلج، كما تتميز النمسا بكثرة المدن الخاص بالألعاب المائية، ذلك بجانب المباني الضخمة والتماثيل الأثرية والقطع التي تتصف بالعمارة الراقية.

دول أوروبا في السياحة دولة إسبانيا

تعد دولة إسبانيا من أكثر الدول التي تمتلك مناطق جذابة وخلابة، فكل من يبحث عن دولة لقضاء أفضل الأوقات ما عليه سوى التوجه إلى إسبانيا، حيث تتميز دولة إسبانيا بشركات السياحية التي تمتلكها والمدن السياحية، كما يستطيع السائح إيجاد ما لا يستطيع إيجاده في الدول الأوروبية الأخرى.

حيث تتميز المدن الإسبانية بالتراث الإسلامي القديم نظراً لأنها كانت واحدة من أهم الدول التي تقع تحت الحكم الإسلامي فتركوا فيها آثار ومدن سياحية و عمارة عربية إسلامية.

ومن أهم هذه المدن الموجودة داخل إسبانيا مدريد العاصمة حيث تمتلك مجموعة كبيرة من الفنادق والمتاحف الفاخرة والمطاعم العالمية.

كما يذهب الكثير إلى إسبانيا لغرض المهرجانات السينمائية التي تقام بها ومن أشهرها مهرجان فينيسيا الدولي، وتعتبر مدينة فينيسيا أحد أهم المدن الموجودة في إسبانيا، ويأتي بعدها مدينة غرناطة، برشلونة، قرطبة وإشبيلية والعديد من المدن التي تتميز بها إسبانيا.

المملكة المتحدة

تعد المملكة المتحدة البريطانية كذلك من أهم أفضل دول أوروبا في السياحة والتي يفضلها الكثير من السياح حول العالم وهذا نتيجة المعالم السياحية المتنوعة التي تستحوذ عليها المملكة البريطانية والمتاحف والمسارح والمناظر الطبيعية الخلابة الموجودة في الكثير من المدن التابعة لها ومن أهمها مدينة ادنبره والتي تعد من أهم المناطق التاريخية التي تستحوذ على أكثر من 4000 مبنى أثري.

كذلك يوجد مدينة يورك و المعالم الأثرية والمعارض والفنون الموجودة بها ولا يمكن أن ننسى لندن العاصمة والمتاحف الأشهر على الإطلاق الموجودة بها، كذلك ساعة بيج بن ونهر التايمز، وعدد كثير من الأماكن التي تستقطب الكثير من السياح.