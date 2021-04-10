شرح التسجيل في نظام نور التعليمي تسجيل روضات الاطفال 1442 بالمملكة

نظام نور التعليمي الالكتروني بات التعليم عن بعد هو الخيار الوحيد والافضل لدى كافة حكومات الدول بعدما قررت إغلاق المدارس وتعليق العمل بالفصول كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية البيت من شأنها مكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد باعتبار أن منع التجمعات والاختلاط ومنع التنقل بين الأفراد هو السبيل الوحيد للحد من تفشي وانتشار وباء كوفيد ١٩ بين الأفراد، الأمر الذي اضطر وزارات التعليم في كافة الدول القيام بتدشين مجموعة من المواقع والمنصات الإلكترونية تكون هي الوسيلة للمتابعة واتصال الطلاب بالمعلمين ومن خلالها يتم تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب والأمر لم يختلف كثيرًا عما حدث في المملكة العربية السعودية حيث قامت وزارة التعليم بالعمل على إنشاء وتدشين مجموعة من المنصات والمواقع التعليمية ليتلقى من خلالها الطلاب كافة الخدمات الطلابية وعمل متابعة شاملة للمنهج والمواد العلمية الخاصة به دون الحاجة للذهاب للمدرسة، ومن أشهر تلك المواقع تفاعلاً مع الطلاب هو نظام نور.

منصة نور التعليمية

يمكن للطلاب المقيدين في مختلف الصفوف المقيدين داخل المملكة العربية السعودية بالاستفادة بكافة الأمور المتعلقة لإتمام العملية التعليمية والدراسة ويستفيد الطالب من مجموعة من الخدمات أهمها ما يلي:

تلقي شروح ومتابعة لدروس المنهج من خلال مجموعة من الفيديوهات قامت نخبة من المعلمين التابعين للوزارة باعداده وتحت إشرافها.

إيجاد العلمية التي يبحث عنها الطالب وتكون متعلقة بالدراسة من خلال البحث داخل المنصة.

إجراء الاختبارات الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة.

بيان العطلات والإجازات الرسمية في العام الدراسي ومواعيد بدء،الدراسة والأسرة ونهايتها، ومواعيد التقييمات والاختبارات إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بخطة الدراسة في العام.

قيد الطلاب الجدد سواء بمراحل رياض الأطفال أو بالصف الأول الابتدائي.

الحصول على النتائج والتقييماتالتسجيل عبر نظام نور

الآن يمكن للجميع سواء طلاب أو معلمين وأولياء أمور للتسجيل عبر نظام نور التعليمي من خلال الدخول على الرابط الخاص به من هنا والقيام بإدخال الاسم ورقم الهوية.