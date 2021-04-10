البرلمان العربى يدين هجوم الحوثيين على خميس مشيط بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعرب البرلمان العربى عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثى الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، والتى تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح.





وحذر البرلمان العربي- فى بيان صدر مساء اليوم- من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي، والتى هى ترجمة لأجندة إيرانية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مطالباً المجتمع الدولى بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثى عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر. وأعرب عن وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية

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