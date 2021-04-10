البرازيل تسجل 3.693 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وارتفع إجمالى وفيات كورونا فى البرازيل حسب الإحصاءات الرسمية التى تم الإعلان عنها يوم الجمعة إلى 348 ألفا، و718 حالة.
كما وصل العدد الإجمالى للإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 13 مليونا و373 ألفا و174 حالة.
وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة فى أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.
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