موعد حساب المواطن 1442 دفعة أبريل الـ 41| رابط البوابة الإلكترونية ca.gov.sa

ننشر موعد حساب المواطن 1442 الدفعة الحادية والأربعون الخاصة بشهر أبريل الجاري 2021م، حيث ينتظر المستفيدون والمستفيدات الإعلان عن إيداع مستحقات دورة الاستحقاق الحالية لشهر شعبان 1442هـ خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أنه كان يتم نزول حساب المواطن في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الجاري وفق مواعيد الصرف الرسمية، ولكن عند موافقة تاريخ صرف حساب المواطن ليوم الجمعة، فيتم تقديم موعد الإيداع ليكون في يوم الخميس السابق له، وفي حال موافقة يوم إيداع حساب المواطن ليوم السبت، فيتم الإيداع في الحسابات البنكية يوم الأحد التالي له، ويمكنكم الآن دخول بوابة حساب المواطن للتعرف على القيمة المستحقة بواسطة حاسبة حساب المواطن التقديرية أو الحصول على خدمة صوتك مسموع للشكاوى والاستفسارات.

موعد حساب المواطن 1442

حدد برنامج حساب المواطن للدعم الحكومي كأحد البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لتحويل رواتب المستفيدين والمستفيدات من الدعم الحكومي المتحقق لديهم شروط الاستحقاق في حساباتهم البنكية، ويتم إيداع حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد للصرف.

وفي حال موافقة يوم نزول حساب المواطن السعودي ليوم الجمعة أو السبت، فيتم تقديم أو تأخير صرف المبالغ المستحقة، وهنا يتم صرف حساب المواطن إما في تاريخ التاسع من الشهر الميلادي أو في تاريخ الحادي عشر، وقد وافق موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الحادية والأربعون ليوم السبت، لذلك تم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي له، وسيتم تحويل الرواتب مباشرةً في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي:

يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021 الموافق لتاريخ 29 شعبان 1442هـ.

رابط بوابة حساب المواطن الرسمي

أنشأ برنامج حساب المواطن بوابة إلكترونية يتم من خلالها إنجاز العديد من المهام التي تتعلق بالبرنامج بدايةً من التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم المالي المقدم من خلاله، وحتى استعلام عن أسماء المقبولين ومعرفة القيمة المستحقة والمودعة عبر البوابة، ومن يرغب في الحصول على رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال التالي (ca.gov.sa).

حيث يمكن من خلال منصة حساب المواطن الإلكترونية استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن أو تقديم شكوى عن طريق خدمة صوتك مسموع أو التعرف على سياسات برنامج حساب المواطن وشروطه وضوابط الدعم المقدم من البرنامج.

ويجب العلم أن برنامج حساب المواطن قد أوقف تسجيل جديد في حساب المواطن لحين مراجعة الضوابط الخاصة بالدعم، ومن يرغب في التعرف على خطوات حساب المواطن تسجيل جديد عبر البوابة الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

تحديث حساب المواطن 1442

أعلن برنامج حساب المواطن بشكل رسمي عن ضرورة تحديث حساب المواطن في حال حدوث أي تغيير على حالة الفرد خلال مدة يكون الحد الأقصى لها هو خمسة عشر يوماً، أما عند عدم حدوث أي تغيير على حالة المتقدم المستفيد، فلا يلزم تحديث بيانات حساب المواطن 1442، ويمكنكم التوصل الآن مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن في المواعيد الرسمية لعمل البرنامج.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن “سلطان القحطاني” عن عدد الطلبات أو العمليات التي تعامل معها حساب المواطن خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، حيث يمكنكم التعرف على الإحصاءات من خلال التالي:

تمت معالجة 120.500 طلب من خلال صوتك مسموع.

تم استلام 434.500 مكالمة عبر رقم حساب المواطن مركز الاتصال.

معالجة 1.06 ألف طلب تقني.

استلام 150.300 طلب عبر حساب خدمة العملاء على تويتر.

بلغت طلبات الأهلية والاستحقاق 701.400 طلب.

بلغت طلبات التحقق من المستندات 48.900 مستند.

ومن يرغب في التعرف على موعد حساب المواطن 1442 الدفعة الحالية والدفعات القادمة بمشيئة الله تعالى، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.