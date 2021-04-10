واشنطن: أمريكا اقترحت افكارًا جادة لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمريكى، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحات "جادّة للغاية" لإيران خلال محادثات في فيينا، من أجل إحياء الاتفاق حول برنامجها النووى، لافتًا إلى أن واشنطن تنتظر أن تُظهر طهران نفس الجدية.





وفى تصريحات نقلتها "فرانس برس"، قال المسؤول الأمريكى للصحفيين، إن المفاوضين الأمريكيين"طرحوا فكرة جادة للغاية، وأظهروا نية حقيقية للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووى الإيرانى لعام 2015، إذا امتثلت له إيران مجددًا". وأضاف، أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقابل إيران الجهود التى تبذلها واشنطن بالمثل، قائلاً: "رأينا بعض الإشارات (على المعاملة بالمثل)، ولكنها بالتأكيد ليست كافية. السؤال هو ما إذا كانت إيران مستعدة لاختيار النهج البراجماتى نفسه الذى اتبعته الولايات المتحدة للامتثال مرة أخرى لالتزاماتها بموجب الاتفاق".

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