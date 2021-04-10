رغم محادثات فيينا.. الطاقة الذرية تعلن عن انتهاك إيرانى جديد للاتفاق النووى

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال دبلوماسيان، إن ما وصفه التقرير يرقى إلى حد انتهاك جديد، موضحين أنه يتعلق بما يُحسب رسميا ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
وكان إعلان الاتفاق النووى عام 2015 حدد ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة فى المخزون، واستثنى مواد مثل ألواح الوقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20 بالمئة، وتوصف بأنها "مهدرة"، بينما يشير تقرير الوكالة الذرية إلى أن إيران استردت بعضا من هذه المواد.
وقال التقرير: "فى السابع من أبريل، تحققت الوكالة بمصنع ألواح الوقود فى اصفهان من أن إيران قد فككت ستة ألواح وقود خردة غير مشعة لصالح مفاعل طهران للأبحاث، تحتوى على 0.43 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، بدرجة تصل إلى 20 % يو-235".
وبحسب "رويترز"، فإنه على الرغم من ضآلة كمية اليورانيوم المخصب، إلا أنه يرقى إلى حد الانتهاك الجديد للاتفاق النووى فى وقت حساس، خاصة فى ظل مشاركة طهران والولايات المتحدة فى محادثات غير مباشرة فى فيينا بهدف استشكاف سبل عودة الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووى.
وكانت الخارجية الفرنسية أكدت بعد ختام محادثات فيينا، أمس الجمعة، على أنه لا ينبغى للاستفزازات الإيرانية الجديدة أن تقوض الأسبوع الأول الإيجابى من المفاوضات.
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