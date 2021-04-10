انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة الأمير فيليب زوج ملكة انجلترا عن عمر يناهز 99 عامًا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد أقل من شهر من خروج الأمير فيليب من المستشفى في لندن ، توفي دوق إدنبرة أثناء الليل. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الجنازة في اليوم ، لكن من الواضح بالفعل أنه لن يكون هناك سوى حضور محدود في ظل أزمة كورونا.وفي بيان لرئيس الوزاراء البريطاني بوريس جونسون قال : “خواطر الأمة مع صاحبة الجلالة وعائلتها”. أعلن قصر باكنغهام في وقت سابق امس (الجمعة) ، وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عامًا اثر تدهور صحته خلال الشهور الماضية وإجراءه لعده عمليات جراحيه في القلب.

حالة الأمير فيليب الصحية قبل الوفاة

كما قد تتذكر ، كان هناك تدهور كبير في صحة الأمير خلال الأشهر القليلة الماضية ، الذي اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في القلب والاستشفاء في مستشفيين لمدة شهر تقريبًا. ثم عاد فيليب إلى منزله في قصر وندسور قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام صباح اليوم: “ببالغ الأسى جلالة الملكة تعلن وفاة زوجها الحبيب صاحب السعادة الأمير فيليب دوق أدنبرة ، وقد توفي جلالته صباح اليوم في قصر وندسور ، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات عن رحيله. فيما بعد. “.

من المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول جنازة فيليب خلال اليوم السبت ، لكن من الواضح بالفعل أن أزمة كورونا ستجعل من المستحيل إقامة جنازة رسمية أو وضع نعش في قصر باكنغهام. ومع ذلك ، قالت الهيئة المسؤولة عن مراسم العائلة المالكة إن جنازة فيليب ستكون “بناءً على طلب جلالة الملكه”.

وقال قصر باكنغهام: “بالنظر إلى الظروف المحيطة بوباء كورونا ، فإنه بحزن شديد علينا أن نطلب من عامة الناس عدم محاولة حضور المناسبات المختلفة التي تشكل الجنازة”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني يحتفيان بذكري الأمير فيليب

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بذكرى فيليب خارج منزله في 10 داونينج ستريت: “لقد ألهم الأمير عددًا لا يحصى من الشباب ، وسوف نتذكره على مساهماته العديدة ، والأهم من ذلك كله دعمه المستمر لصاحبة الجلالة الملكة. خلال فترة حكمها ، ولكن أيضًا كزوجها لأكثر من سبعين عامًا “.

وتابع جونسون: “أفكار الأمة مع جلالة الملكة وعائلتها ، الذين فقدوا شخصًا عزيزًا وشخصية عامة محترمة ، ولكن أيضًا زوجًا مخلصًا ، وأبًا فخورًا ، وجدًا ، وفي السنوات الأخيرة أيضًا جد كبير”.

بعد ساعات ، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل: “إن إرث الأمير فيليب سيستمر ، ليس فقط من خلال عائلته ، ولكن من خلال جميع المنظمات التي ساعد في تشكيلها. نحتل أنا وجيل مكانة خاصة في قلب الملكة ، أبناء وأحفاد الأمير فيليب والأمة البريطانية “.

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