محطات في حياة الأمير فيليب زواج من الملكه وتخليه أن القابه الملكيه ومشاركته في الحرب العالميه

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محمد سياف - ابو ظبي - الأمير فيليب ، دوق إدنبرة ، هو زوج الملكة إليزابيث الثانية ، والد الأمير تشارلز وجد الأمير هاري والأمير وليام ومن خلال هذه المقالة سوف نستعرض معكم متابعينا محطات من حياة الأمير فيليب وكيف تزوج من الملكة اليزابيث ودوره في الحرب العالمية الثانية وكيف حارب مع بريطانيا ضد عائلتة التي تعيش في ألمانيا وتخلية عن القابة الملكية باعتبارة أحد أفراد العائلة المالكه في اليونان والدانمارك من أجل الزواج باليزابيث .هيا بنا إلي جولة في حياة الأمير فيليب والذي توفي أمس الجمعة اثر تدهور حالتة الصحية عن عمر يناهز 99 عاما.

من هو الأمير فيليب؟

ولد الأمير فيليب في جزيرة كورفو باليونان في 10 يونيو 1921. وكأفراد من العائلة المالكة اليونانية والدنماركية ، تم طرد فيليب وعائلته من وطنه عندما كان صغيرًا ، وعاش الصبي لاحقًا في فرنسا ، ألمانيا وبريطانيا. تزوج فيليب من الملكة إليزابيث الثانية قبل صعودها إلى العرش البريطاني في عام 1952. ومن بين أطفالهما الأمير تشارلز ، الوريث الظاهر للعرش ، آن وأندرو وإدوارد. عمل فيليب كرفيق ملكي بريطاني لأكثر من ستة عقود.

حياة الأمير فيليب السابقة

ولد فيليب في 10 يونيو 1921 في كورفو باليونان. في 22 سبتمبر 1922 ، أُجبر عم فيليب ، ملك اليونان قسطنطين الأول ، على التنازل عن العرش. اعتقلت الحكومة العسكرية الأمير أندرو ، وفي ديسمبر / كانون الأول ، طردته محكمة ثورية من اليونان مدى الحياة. ذهبت عائلة فيليب إلى فرنسا ، حيث استقروا في ضاحية سان كلاود في باريس. التزمت والدة فيليب في النهاية بمؤسسة للأمراض النفسية بينما انتقل والده إلى جنوب فرنسا ، وحافظ على اتصال محدود ببقية أفراد العائلة.

التحق فيليب بمدرسة MacJannet الأمريكية قبل إرساله إلى المملكة المتحدة للدراسة في مدرسة Cheam. خلال الثلاثينيات من القرن الماضي ، انتقل إلى مدرسة في ألمانيا ثم انتقل مرة أخرى إلى مدرسة جوردونستون في اسكتلندا ، التي أسسها مدير المدرسة اليهودي كورت هان بعد صعود الحزب النازي. بقي العديد من أفراد عائلة فيليب في ألمانيا ، بما في ذلك شقيقاته اللواتي تزوجن من الأوساط الأرستقراطية الألمانية.

بعد تخرجه في عام 1939 ، التحق فيليب بالكلية البحرية الملكية ، حيث برع. خلال الحرب العالمية الثانية ، خدم في البحرية البريطانية بينما كان أفراد أسرته على جانب المحور المعارض في الصراع.

الأم والأشقاء وشجرة العائلة

الأمير فيليب ، دوق إدنبرة ، إيرل ميريونث وبارون غرينتش ، المعروف أيضًا باسم الأمير فيليب من العائلة المالكة في اليونان والدنمارك ، هو الابن الوحيد للأمير أندرو أمير اليونان والدنمارك والأميرة أليس من باتنبرغ. كان لديه أربع أخوات أكبر منهن: سيسيلي وصوفي ومارغريتا وثيودورا.

رغم أنه ليس بريطانيًا ، إلا أن فيليب لديه روابط عائلية بإنجلترا. بعد ولادته بوقت قصير ، توفي جده لأمه ، الأمير لويس من باتنبرغ ، في لندن. كان لويس مواطنًا بريطانيًا متجنسًا تخلى عن ألقابه الألمانية وتبنى لقب مونتباتن خلال الحرب العالمية الأولى. يرتبط فيليب أيضًا بالعائلة المالكة البريطانية باعتباره سليل الملكة فيكتوريا.

الزواج من الملكة اليزابيث الثانية

في عام 1939 ، قام الملك جورج السادس والملكة إليزابيث (الملكة الأم إليزابيث) بجولة في الكلية البحرية الملكية. اصطحب فيليب ابنتيهما الصغيرتين ، إليزابيث ومارجريت ، اللتين كانتا أبناء عمومة لفيليب من خلال الملكة فيكتوريا. أعجبت إليزابيث البالغة من العمر 13 عامًا بالأمير فيليب أثناء الرحلة. بدأت إليزابيث وفيليب تبادل الرسائل ، والتي ستستمر لعدة سنوات قادمة.

في صيف عام 1946 ، طلب فيليب من الملك جورج أن يد ابنته للزواج . وافق الملك ، بشرط تأجيل أي ارتباط رسمي حتى عيد ميلاد إليزابيث الحادي والعشرين. للتحضير للإعلان ، تخلى فيليب عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية ، واتخذ لقب مونتباتن من عائلة والدته ، واعتمد الأنجليكانية كدين وأصبح رعايا بريطانيا.

تم الإعلان عن خطوبة فيليب وإليزابيث للجمهور في 10 يوليو 1947. تزوجا في 20 نوفمبر 1947 ، في وستمنستر أبي ، في حفل بث في جميع أنحاء العالم عن طريق الراديو. في صباح يوم الزفاف ، أصبح فيليب دوق إدنبرة وإيرل ميريونث وبارون غرينتش.

في النهاية ، رزق هو وإليزابيث بأربعة أطفال: تشارلز وآن وأندرو وإدوارد. الأمير تشارلز ، أكبر أطفالهما ، هو الوريث الظاهر للعرش.

توفي الملك جورج في 6 فبراير 1952 ، وترك إليزابيث وريثة له. سمع فيليب وإليزابيث نبأ وفاته أثناء سفره في كينيا. أثار وصول إليزابيث إلى العرش مسألة اسم البيت الملكي. بناءً على نصيحة رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ، أعلنت إليزابيث أن النظام الملكي سيظل يُعرف باسم آل وندسور ، وهو لقب تبناه لأول مرة جدها جورج الخامس.

الأنشطة الرسمية وشؤون الأسرة

ظلت فيليب رفيقة الملكة لأكثر من ستة عقود ، حيث رافقها في واجباتها الرسمية وظهورها في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، فقد شارك في عمل العديد من المنظمات ، وخاصة تلك التي تركز على البيئة وألعاب القوى والتعليم. أطلق فيليب جائزة دوق أدنبرة في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي ، مع التركيز على إنجازات الشباب. لعب البولو حتى عام 1971 وتنافس في سباقات العربات والقوارب ، مع قيادة الطائرات والرسم الزيتي وجمع الأعمال الفنية أيضًا من بين هواياته.

بينما يتجنب فيليب الفضائح الشخصية إلى حد كبير ، فإنه معروف بطبيعته الصريحة وتصريحاته المثيرة للجدل. احتفالاً بعيد ميلاده التسعين ، في عام 2011 ، نشرت صحيفة ديلي ميرور قائمة بـ “90 زلة كلاسيكية” نُسبت إلى فيليب على مر السنين.

داخل عائلته ، تدخل فيليب في العلاقات الشخصية ، مما أدى في بعض الأحيان إلى الصراع. في عام 1981 ، ضغط على ابنه تشارلز إما للزواج أو ترك السيدة ديانا سبنسر (الأميرة ديانا). عندما ثبت أن زواجهما اللاحق صعبًا ، ورد أن فيليب والملكة دفعا من أجل المصالحة.

بعد وفاة الأميرة ديانا في حادث سيارة عام 1997 ، شاركت فيليب في جنازتها وسارت مع حفيدها ويليام وهاري في الموكب. بعد أشهر ، اتهم محمد الفايد فيليب علنًا بأنه عنصري قام بتدبير حادث السيارة الذي أدى إلى مقتل نجل محمد ، دودي فايد ، وديانا. ومع ذلك ، لم يجد تحقيق رسمي أي دليل على وجود مؤامرة ، وتم الحكم على الحادث بالصدفة.

أحفاد الأمير فيليب

للأمير فيليب ثمانية أحفاد: الأمير ويليام دوق كامبريدج. الأمير هاري ويلز؛ بيتر فيليبس زارا تيندال بياتريس أميرة يورك. الأميرة يوجيني أميرة يورك ؛ سيدة لويز وندسور وجيمس ، فيسكونت سيفيرن.

المشاكل الصحية للأمير فيليب

بعد أن تعامل مع مثل هذه الأمراض مثل انسداد الشريان التاجي والتهاب المثانة ، في أوائل يونيو 2013 ، قبل أيام من عيد ميلاده الـ 92 ، خضع الأمير فيليب لعملية جراحية استكشافية في البطن. تم إطلاق سراحه من عيادة لندن في 17 يونيو ، بعد أكثر من أسبوع في المستشفى.

في أوائل عام 2015 ، جعل رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الأمير فيليب فارسًا منتسبًا إلى وسام أستراليا لعقود من الخدمة الملكية. في مايو 2017 ، أُعلن أن فيليب البالغ من العمر 95 عامًا ، وهو أطول رفيق ملكي في التاريخ البريطاني ، سيتقاعد من الاشتباكات العامة في الصيف. بعد شهر واحد ، أُدخل المستشفى مرة أخرى مصابًا بعدوى ، لكن قيل إنه في حالة “معنويات جيدة”.

في أبريل 2018 ، بعد أن غاب عن خدمات Maundy و Easter التقليدية ، تم قبول الأمير فيليب في مستشفى King Edward VII في لندن لإجراء جراحة استبدال مفصل الورك. نجحت العملية وخرج الأمير من المستشفى بعد ثمانية أيام.

في فبراير 2021 ، تم نقل الأمير فيليب إلى مستشفى بلندن “كإجراء احترازي” بعد أن شعر بتوعك. بعد أسبوعين ، تم نقله إلى مستشفى سانت بارثولوميو في لندن أيضًا ، “حيث سيستمر الأطباء في علاجه من العدوى ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والمراقبة لحالة قلبية موجودة مسبقًا”. وخضع لعملية جراحية “ناجحة” بسبب مرضه في القلب في 3 مارس.

موت الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عاما

توفي فيليب مساء يوم الجمعة 9 أبريل 2021 في قلعة وندسور. كان عمره 99 عامًا.

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