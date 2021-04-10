«الموارد البشرية» تحدد ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان

ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية اليوم بإصدار مجموعة من القرارات التي تخص مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك حيث أعلنت الوزارة أن ساعات العمل المعتمدة في القطاع الخاص 6 ساعات وأضافت أيضا بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان

كما حذرت الوزارة من عدم اتباع كافة الإجراءات الإحترازية داخل مقر العمل وتهدف الوزارة من إصدار مثل هذه القرارات إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الموظفين والمواطنين داخل مقر العمل وأعلنت أيضا أنها سوف تصدر مجموعة من القرارات الجديدة المهمة، وجاء القرار وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على موقع تويتر حيث ذكرت ” ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك 6 ساعات مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل لمنع إنتشار فيروس كورونا”.

التدابير الاحترازية في مقرات العمل في شهر رمضان

للحفاظ على صحتك يجب عليك تطبيق جميع التدابير الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية والتي تتمثل في إرتداء الكمامة وتجنب الازدحام داخل مقرات العمل أو المواصلات وذلك لحماية أفراد عائلتك من الإصابة بفيروس كورونا وشددت وزارة الموارد البشرية على جميع العاملين في القطاعات الخاصة داخل المملكة من الإلتزام بتطبيق هذه الإجراءات، وأضافت الوزارة أن مواعيد العمل الذي ذكرتها مقتصرة على شهر رمضان المبارك وشددت أيضا بضرورة الالتزام بهذه المواعيد داخل المؤسسات المختلفة وضرورة تطبيق التدابير الوقائية داخل المؤسسة لتجنب العقوبات التي فرضتها الوزارة على الجهات الغير ملتزمة بالإجراءات، إذا كنت تريد التعرف على جميع القرارات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لها أو الحسابات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل.