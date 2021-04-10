مواعيد دوام إنجاز في رمضان 1442 والرقم الموحد

أعلنت انجاز التي تتخصص في مجال تحويل الأموال عن مواعيد العمل الخاصة بالشركة خلال شهر رمضان المبارك وتعد الشركة من الشركات المهمة الرائدة في مجال التحويلات المالية حيث تقدم الشركة أعلى معايير الخدمة للعملاء على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

مواعيد عمل إنجاز الرسمية

تختلف مواعيد العمل في إنجاز في شهر رمضان المبارك وفي باقي أيام العام حيث تنقسم المواعيد خلال إلى فترتين صباحية ومسائية وتتمثل المواعيد فيما يلي:

مواعيد العمل داخل الفروع تبدأ من يوم السبت وحتى الخميس.

مواعيد العمل في الفترة الصباحية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي عند الساعة الخامسة مساءً.

الفترة المسائية تبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الثانية عشر صباحاً.

مواعيد عمل إنجاز خلال شهر رمضان

تنقسم مواعيد عمل إنجاز خلال شهر رمضان المبارك إلى فترتين فترة صباحية وأخرى مسائية وتأتي المواعيد خلال الشهر الكريم وفقا للتالي:

الفترة الصباحية تبدأ من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساءً في بعض فروع الشركة.

تأتي المواعيد في الفروع الأخرى من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساءً.

الفترة المسائية للعمل تبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً.

مواعيد دوام إنجاز يوم الجمعة

المواعيد الرسمية للفروع خلال الأسبوع تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة والنصف مساءً.

عادة ما تعلن الفروع عن مواعيد العمل الخاصة بها في العيد عند اقتراب اجازة عيد الفطر المبارك.

الرقم الموحد للتواصل مع انجاز

أتاحت انجاز لعملائها التواصل معها من خلال توفير أرقام موحدة خاصة بها ويمكنك الآن التواصل مع الشركة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: