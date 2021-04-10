مواعيد العمل في القطاعات الحكومية بالسعودية في شهر رمضان 1442

العمل في القطاعات الحكومية بشهر رمضان، ذكر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية في السعودية مواعيد العمل بجميع القطاعات الحكومية في شهر رمضان بما يتوافق مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ويتوافق مع مواعيد شهر رمضان للعاملين، حيث أن شهر رمضان سيكون في الثالث عشر من شهر أبريل الحالي وكل عام والأمة الإسلامية بخير ووفقًا لذلك يتم تقليل ساعات العمل في نهار شهر رمضان وفق المواعيد الجديدة.

دوام القطاع الحكومي في شهر رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إسنادًا إلى اللائحة التنفيذية المطبقة على العاملين بالدوائر الحكومية بنظام العمل المرن مع التشديد بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا أثناء ساعات العمل وفق المستوى الاحترازي الأخضر، فإنه قد تقرر أن تكون ساعات العمل بشهر رمضان للقطاع الحكومي هو خمس ساعات فقط على أن تكون بداية ساعات العمل من العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا.

مواعيد العمل بشهر رمضان في الدوائر الحكومية

تقسم أوقات العمل في شهر رمضان للموظفين الحكوميين كالآتي:

المجموعة الأولى للعمل في المكاتب الحكومية تبدأ منذ الساعة التاسعة ونصف صباحًا وتستمر إلى الساعة الثانية والنصف ظهرًا فقط.

أما عن مجموعة العمل الثانية في المكاتب الحكومية فهي تبدأ بعد المجموعة الأولى بفارق ساعة أي من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

المجموعة الثالثة للعمل في المكاتب الحكومية فبدايتها من الحادية عشر والنصف صباحًا إلى الرابعة والنصف عصرًا.

شروط العمل بالهيئات الحكومية في شهر رمضان

ولكي يتم إتمام العمل في مكاتب العمل لجميع العاملين بالقطاع الحكومي يجب أن تطبق شروط العمل التالية مع الإلتزام بها: