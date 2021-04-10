برقم الهوية الاستعلام عن أقساط بنك التسليف

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف، بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الرياض، من أشهر مصارف السعودية في تقديمه لخدمات مختلفة للمواطنين في السعودية مثل عروض التمويل المهني وتمويل المشروعات الصغيرة وتمويل الزواج وتمويل الأسر، العديد من مميزات بنك التسليف وكان من أهم تلك المميزات بالإضافة لعروض التمويل هي خدمة الإعفاء من بنك التسليف.

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف

يضع بنك التنمية الاجتماعية طريقة سهلة للتعرف على أقساط بنك التسليف إلكترونيًا عن بعد بدون الذهاب للبنك من خلال رقم الهوية الوطنية:

حيث يتم فتح موقع بنك التسليف السعودي الإلكتروني الرسمي.

على المستعلم أن يسجل رقم الهوية الخاصة في الحقل المخصص لذلك.

ومن ثم يضغط على تبويب موافق حتى تظهر صفحة البيانات المراد الاستعلام عنها من بنك التسليف.

الحصول على قرض من بنك التسليف

هناك شروط محددة وضعها بنك التسليف يجب أن تتوافر في المقدم على الحصول على قرض أو تمويل من بنك التسليف وهي شروط قرض بنك التسليف:

دخل رب الأسرة الشهري لا يزيد عن 2500 ريال سعودي.

الجنسية السعودية للراغب في الحصول على قرض من بنك التسليف.

الحصول على عمل ثابت.

العمر يتراوح بين 25 حتى 55 عام فقط.

الإعفاء من بنك التسليف السعودي

وفقًا لإعلان المتحدث الرسمي باسم بنك التسليف السعودي أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر قرارًا بخصوص فئة معينة من المواطنين أصحاب القروض والمدانين للبنك حيث يتم إعفاء تلك الفئات من تسديد باقي أقساط القرض لمرورهم ببعض الظروف التي تمنعهم من سداد القروض وتلك الفئات هي: