موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1442 لشهر أبريل 2021 وتحديث البيانات

ينتظر المستفيدين مستحقي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1442 والمقرر له رسمياً نزول معاش الضمان الاجتماعي يوم الثالث عشر من شهر أبريل 2021 م، الموافق الأول من شهر رمضان الكريم، كما يتوقف نزول معونة لللمستفيدين بقيمة 1000 ريال لكل مستفيد، ومبلغ 500 ريال لكل تابع.

راتب الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية رابط استعلام الضمان الاجتماعي، حيث تسعى المملكة العربية السعودية بضمان حياة كريمة للأسر الضمانية، من خلال تقديم مساعدات على برامج المساعدة مثل برنامج المساعدة المقطوعة، وأيضاً برنامج حساب المواطن السعودي، وتأتي وكالة الضمان الاجتماعي بتقديم معاشات وبرامج مساندة للمستفيدين بالوكالة ، حيث تشمل الأيتام والأرامل، والمهجورات، واسر السجناء، والمعلقات، والعجزة.

خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان

تقدم وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهي خدمة فورية يستفيد منها الأفراد، ويتم الدخول عليها بسهولة من الرابط السابق، واختيار استعلام معاش الضمان الاجتماعي، ثم الضغط على ابدأ الخدمة، والتي تحولك لملئ بيانات تسجيل الدخول على البوابة.

الضمان الاجتماعي استعلام افراد

يتطلب الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد تعبئة البيانات التي تظهر بالصورة السابقة وهي:

كتابة السجل المدني

رقم الضمان

كتابة رمز التحقق من الاستخدام البشري

ثم الضغط على عرض

التسجيل في الضمان الاجتماعي

خدمة معاش الضمان الاجتماعي حددت شروط التسجيل في البرنامج والفئات المستفيدة منه، كما وضعت شروط الضمان الاجتماعي للعزباء، حيث تتطلب الشروط لكي يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على الدعم النقدي المقرر توافر الشروط التالية:

التقديم مقتصر على السعوديين الجنسية

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة إقامة دائمة

يستثنى شرط الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة مواطن سعودي، وكذلك أبناء المواطنة من زوج أجنبي

يستفيد المعوقين والرامل ذوات الأيتام والأيتام ممن لهم بطاقة تنقل، ولا تتوافر وثائق إثبات الجنسية.

والتسجيل يتم من خلال قنوات الضمان الاجتماعي والموقع الرسمي، ثم يتم دخولك الموقع لمعرفة نتيجة التقديم خلال 3 أيام، وفي حالة التأخير يمكنك تقديم شكوى على خدمة صوتك مسموع، كما يمكنك الدخول لتحديث البيانات كذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار وكالة الضمان الاجتماعي.