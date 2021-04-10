جدة - نرمين السيد - جددت البعثة الأممية فى ليبيا، اليوم السبت، التأكيد على دعمها لجميع الحلول التى تتيح إجراء الانتخابات فى موعدها، بحلول شهر ديسمبر المقبل، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





كما شددت البعثة الأممية فى ليبيا، على أن الانتخابات ستؤدى لاستعادة الشرعية فى البلاد. وكانت اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسى اللیبى اختتمت اجتماعھا الذى انعقد فى تونس خلال الفترة 7-9 أبریل، بالاتفاق على القاعدة الدستوریة اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البعثة الأممية: الانتخابات ستؤدى لاستعادة الشرعية فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.