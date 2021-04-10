فايزر لـ إسرائيل: دفع ثمن لقاحات كورونا أو تحويلها إلى دول أخرى

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال أحد المسؤولين لوزارة الصحة الإسرائيلية: "لسنا فاعلى خير.. وستقوم شركة فايزر بتأجيل شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى إسرائيل حال تأخرت الدولة العبرية عن سداد قيمة هذه الجرعات".
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن الشركة أكملت جميع شحنات اللقاح إلى إسرائيل بموجب اتفاقها الأول، فى حين تعمل على صفقة جديدة لتزويد إسرائيل بجرعات إضافية.
وكانت إسرائيل أبرمت اتفاقًا مع فايزر على صفقة لشراء لقاحها فى نوفمبر الماضى، إذ زودت شركة الأدوية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، إسرائيل بعدد غير محدد من الجرعات، وقالت وزارة المالية إنها دفعت 2.6 مليار شيكل ـ ما يعادل 785 مليون دولار.
وكانت فايزر وفرت مخزون كافٍ من لقاحها المضاد لكورونا إلى إسرائيل، وذلك بعدما أتاحت تل أبيب وصول شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إلى البيانات الصحية الشخصية للإسرائيليين، لقياس فعالية اللقاح.
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