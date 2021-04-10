الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة للخيانة العظمى

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، السبت، عن تنفيذ حكم القتل بحق 3 جنود بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

وذكر البيان أن "حكم القتل نفذ في قيادة المنطقة الجنوبية، في كل من الجندي الأول محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول حمود بن إبراهيم بن علي حازمي"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار بيان وزارة الدفاع السعودية إلى أن التحقيق مع الجنود الثلاثة أسفر عن إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

وأكد البيان أنه تم إحالة الجنود الثلاثة إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، وقد ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه.

وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية في بيانها ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.