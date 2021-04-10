عاجل.. زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز رصد الزلازل فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.





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