وزير خارجية تونس: نساند مصر والسودان في أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندى، مساندة مساعى مصر والسودان التفاوضية بشأن سد النهضة، معربًا عن تطلع تونس إلى مواصلة المفاوضات بين الدول الثلاثة، قصد التوصل إلى حل توافقى من شأنه أن يعزز الاستقرار بالمنطقة، بما يبقى نهر النيل فضاء مشتركًا للتعاون والتفاهم والأمن والاستقرار لكل دول المنطقة وشريان حياة لشعوبها.





كما شدد الجرندى على أن الموقف التونسى يساند مساعى مصر والسودان التفاوضية مع أثيوبيا، وتطلع تونس لتسوية الخلاف بين الدول الثلاث من خلال الحوار، بما يفضى إلى اتفاق يخدم مصالحها فى تحقيق التنمية، ويضمن أمن المنطقة واستقرارها. كما أعرب وزير الخارجية التونسى عن دعوة بلاده لتفعيل جهود وساطة الاتحاد الإفريقى، والأطراف الدولية الأخرى الفاعلة للتوصل لحل دبلوماسى للأزمة. أوأشار الجرندى إلى أن تونس التى تترأس الدورة 30 للقمة العربية، تواصل جهودها بالتنسيق مع بقية الدول الأعضاء، للدفع بمسيرة الإصلاح والتطوير لمنظومة العمل العربى المشترك، بما يمكن من رفع أداء الجامعة العربية ومختلف المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، ويحقق تطلعات الشعوب فى التكامل والاندماج.

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