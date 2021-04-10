Login ساعة البرمجة الخاصة بمنصة مدرستي mainecraft madrasati، يبحث الكثير من الطلاب على طريقة الحصول على ساعة البرمجة الخاصة بمنصة مدرستي، وذلك من أجل التقديم في المسابقة المقدمة من وزارة التعليم السعودي ” مدرستي تبرمج ” لعبة ماين كرافت التعليمية، وهنا في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحصول على ساعة البرمجة والتسجيل في لعبة ماين كرافت التعليمية وأيضا معرفة الرابط.

قامت وزارة التعليم السعودي بإطلاق مسابقة “مدرستي تبرمج ” ماين كرافت التعليمية من أجل تعزيز وتنمية المهارات لدى الطلاب، وزيادة مشاركة الطلاب لمواد الحاسب الآلي بصورة أكثر وغيرها من المواد الأخرى والطريقة هي كما يلي:

أول شيء تقوم بتنزيل لعبة ماين كرافت التعليمية على الجهاز، ثم تقوم بالضغط على خانة تسجيل .

بعد معرفتك بالبريد الإلكتروني من المعلم الخاص بك تقوم بالدخول عليه، ثم تدخل كلمة المرور الخاصة بك.

تظهر لك خانة بها تسجيل الدخول إلى لعبة ماين كرافت التعليمية قم بالضغط عليها.

ثم تظهر لك قائمة بها جميع الدروس تقوم باختيار الدرس الذي تريده.

ثم بعد ذلك تضغط على علوم الحاسب ثم تضغط على ساعة البرمجة .2021

تظهر لك خانة بها كلمة بناء العالم تقوم بالضغط عليها، ومن ثم تبدأ بالتفاعل مع أصدقائك.

ثم تقوم بالضغط على الزر الأيمن وسوف تجد جميع المساعدات التي تريدها في هذه اللعبة.

وهنا تكون وصلت للعبة، ويجب عليك أن تستمر فيها حتى تنتهي من المرحلة الأولى.

رابط الدخول إلى ساعة البرمجة بمنصة مدرستي يكون من خلال تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية عبر الموقع الرئيسي الإلكتروني لمنصة مدرستي، ويطلب من الطلاب في هذه المسابقة هو الجمع بين قريتين وإيجاد المشاكل والحلول بينهما والهدف من ذلك هو تعزيز المشاركة بين الطلاب وتنمية المهارات الثقافية، ويمكن الآباء من تقديم الدعم أطفالهم بالروضة من أجل التقديم هم عبر منصة نور التعليمية من خلال نظام eduwave والتي تمكنهم من التسجيل عبر رقم الهوية.