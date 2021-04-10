شروط التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري السعودي وأهم 5 مميزات للتمويل

شروط التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري السعودي، الذى أعلن عنه البنك عبر موقعه الإلكتروني، حيث أصبح الآن بإمكان كل مواطن سعودي الجنسية التقديم للحصول على التمويل السكني المدعوم من خلال إتباع بعض الإجراءات البسيطة، كما نوضح لكم عبر هذا المقال مميزات التمويل العقاري وطريقة الحصول على التمويل والمدن المتاح بها الحجز العقاري وذلك عبر موقع ثقفني.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلى 60 عام. يجب أن يكون المتقدم على التمويل أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يقل دخل المتقدم على التمويل عن ثلاثة آلاف ريال سعودى. يجب على المتقدم على التمويل أن لا تقل مدة عمله عن شهر إذا كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي. تحويل راتب العميل إلى البنك. يجب أن لا يزيد عمر العقار عن 45 عام. يجب أن يكون العقار جاهز للسكن.

يجب على الراغبين فى الإستفادة من خدمات ومميزات البنك الأهلى التجاري السعودي القيام فتح حساب فى البنك الأهلى والذى لا يستغرق 5 دقائق، حيث يقدم البنك الأهلى تمويلات عقارية ممتازة والذى حدد البنك الاهلي التجاري عن المدن المتاح فيها التمويل العقاري السكني والتى جاءت كالتالي:

تتعد مزايا التمويل السكني من قبل البنك الأهلى والذى نذكر منها على سبيل المثال التالي:

تصل فترة سداد التمويل إلى ما يقارب 30 عام.

يتوافق التمويل العقاري مع بنود الشريعة الإسلامية.

إعفاء أسرة الحاصل على التمويل من سداد اى قسط فى الوفاة أو لا قدر الله اصيب بالعجز، حيث تنقل ملكية العقار إلى الورثة.

وجود تأمين شامل على العقار.

إمكانية الحصول على تمويل آخر.

كما يقدم البنك الأهلى التجاري السعودي تمويل شخصي سريع لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية كما يتيح البنك العديد من التمويلات الأخرى للمواطنين والمقيمين، ونصح البنك مؤخرا أبناء الوطن من وجود بعض العصابات الإلكترونية.

الدخول على موقع البنك الأهلي التجاري السعودي NCB.

التجاري السعودي NCB. تسجيل الإسم الأول.

تسجيل الإسم الأخير.

تسجيل رقم البطاقة او رقم الإقامة.

تسجيل رقم الجوال.

تسجيل البريد الالكتروني.

إختيار الجنسية.

إختيار الجنس.

إختيار المدينة.

الإجابة على سؤال (هل انت عميل لدى البنك الأهلى).

إختيار اللغة.

يمكنك بسهولة ويسر تقديم طلب تمويلك العقاري من خلال التواصل عبر رقم التسويق المصرفي من خلال الإتصال بالرقم التالي (8002441005 أو من خلال الإتصال بالرقم 920000891) كما أتاح البنك إمكانية التواصل من خلال البريد الالكتروني او موقع البنك الأهلى عن طريقة خدمة دعم العملاء، وذلك في حالة شروط التمويل العقاري من البنك الأهلى التجاري السعودي عليك.