الجيش اللبنانى: ضبط أسلحة وبضائع مهربة ومصنع للمخدرات شرق لبنان

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت، أعلن الجيش اللبنانى أن عمليات دهم نفذها الجيش "فى كفر زبد - البقاع الأوسط، وقام بتوقيف عدة أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر إضافة إلى بضائع مهربة".

كما شنت قوات الجيش اللبنانى عمليات مداهمة فى "الجمالية - بعلبك، وضبط مصنعًا لتصنيع المخدرات".