جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت، أعلن الجيش اللبنانى أن عمليات دهم نفذها الجيش "فى كفر زبد - البقاع الأوسط، وقام بتوقيف عدة أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر إضافة إلى بضائع مهربة".
كما شنت قوات الجيش اللبنانى عمليات مداهمة فى "الجمالية - بعلبك، وضبط مصنعًا لتصنيع المخدرات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى: ضبط أسلحة وبضائع مهربة ومصنع للمخدرات شرق لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.