إيران تفتتح المرحلة الثانية لوحدات إنتاج الماء الثقيل بمنشأة آراك النووية

جدة - نرمين السيد - تفتتح إيران، اليوم السبت، المرحلة الثانية لوحدات إنتاج الماء الثقيل بمنشأة آراك النووية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".



جدة - نرمين السيد - تفتتح إيران، اليوم السبت، المرحلة الثانية لوحدات إنتاج الماء الثقيل بمنشأة آراك النووية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس". وقالت السلطات الإيرانية، إن سيتم بدء ضخ الغاز بوحدات طرد مركزى حديثة منتجة محليا فى منشأة نطنز النووية.





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