جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، وصول الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى العاصمة بغداد فى زيارة رسمية.





وحسبما أوضح الصياد، فإنه من المنتظر أن يجرى أبو الغيط مباحثات مع وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، كما سيلتقى الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، ورئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، لبحث سبل دعم العراق ومواجهة التحديات فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين عام جامعة العربية يصل إلى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.