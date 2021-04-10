بعد التألق في الملعب.. إبراهيموفيتش يعلن "مفاجأة فنية"

لم يكتف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بتألقه في ملاعب كرة القدم، بل قرر التوجه لاختراق عالم السينما.
وأعلن هداف آيه سي ميلان الإيطالي أنه سيمثل في فيلم الشخصيات القصصية الشهيرة "أستريكس وأوبليكس" المقبل.
وسيجسد إبراهيموفيتش شخصية تدعى "أنتي فايروس"، وفقا لما نشره على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام".
وتعتبر هذه أول مغامرة تمثيلية لإبراهيموفيتش، في فيلم المغامرة الذي سيعرض على منصة نيتفلكس عام 2022.
وسبق لإبراهيموفيتش أن شارك في حفل غنائي، خلال مهرجان سانريمو الغنائي في إيطاليا، عندما شارك في ثنائية غنائية مع لاعب كرة القدم الصربي السابق سينسيا ميهايلوفيتش.
وأثار خبر إعلان إبراهيموفيتش التمثيل حماس جمهوره العريض، الذي سيترقب ظهور اللاعب الشهير بشخصيته الفريدة والفضة أحيانا، على الشاشة الكبيرة.
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