جدة - نرمين السيد - أوضحت الأنباء أن الأسرى يتبعون لجيش إثيوبيا وميليشيا أمهرة، وأنه تم أسرهم خلال الاشتباكات الماضية على الحدود السودانية. واعتبرت مصادر العربية، أن الإفراج عن أسرى إثيوبيين يعبر عن حسن نية السودان، واحترام القانون الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السودان يعلن تسليم 55 أسيرًا إثيوبيا لبلادهم الإثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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