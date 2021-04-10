جدة - نرمين السيد - شدد البرلمان العربى، اليوم السبت، على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومى العربى، ويمثل عمقاً استراتيجياً ثابتًا فى منظومة الأمن القومى ككل، معربًا عن إدانته لاستهداف ميليشيا الحوثى لمدينة خميس مشيط.





وفى بيان له، قال البرلمان العربى، إنه "يدين ويستنكر هجوم ميليشيا الحوثى الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة بطائرة مسيرة، والتى تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح"، محذرًا من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثى. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار البرلمان إلى أن هذه الانتهاكات الحوثية ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدًا دعمه ووقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما طالب البرلمان العربى، المجتمع الدولى بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثى الإرهابية عن جرائمها، والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بردع ميليشيا الحوثى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.