موعد جدول الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1442 “بأمر ملكي” وفقاُ لوزارة التعليم السعودية “توتير”

موعد جدول الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1442 والذي تم الإعلان عنه بعدنا أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الملكي بتقديم موعد اختبارات نهاية العام، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1442 وذلك لجميع طلاب التعليم قبل الجامعي، فقد تقرر تقديم مواعد امتحانات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بداية شهر رمضان الكريم في الأول منه، على أن تبدأ اختبارات المرحلتين الثانوية والمتوسطة يوم 6 رمضان 1442، وبهذا سينتهي العام الدراسي الحالي قبل عيد الفطر المبارك، حيث شمل الأمر الملكي الخاص بتقديم موعد الاختبارات النهائية، على أن تنتهي كافة مؤسسات التعليم الجامعي، وكذلك مؤسسات التدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية عيد الفطر المبارك.

موعد جدول الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1442 “بأمر ملكي”

وبناء على ما سبق فقد قرارات وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد جديد بتقديم الاختبارات النهائية على منصة مدرستي للاختبارات عن بُعد، وذلك بعدما تم تقديم الاختبارات بداية شهر رمضان، وهي الامتحانات النهائية الخاصة بالفصل الثاني 1442، وذلك بعدما تواصلت المناشدات والرجاء من قبل الطلاب وأولياء الأمور إلى صدور أمر ملكي بتقديم موعد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى يتم الانتهاء من العام الدراسي الحالي قبل عيد الفطر المبارك.

موعد الاختبارات النهائية “نص الأمر الملكي”

قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار قراره اليوم حيث يتم تقديم الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية لجميع المراحل التعليمية في جميع المحافظات بالسعودية.

موعد بداية الاختبارات النهائية “الفصل الدراسي الثاني 1442 المرحلة الابتدائية: يوم الثلاثاء الموافق غرة شهر رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021.

تبدأ إجازة نهاية العام لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 رمضان 1442.

موعد بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 وذلك للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 6 من شهر رمضان 1442، الموافق يوم 18 أبريل 2021.

تبدأ إجازة نهاية العام لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 17رمضان 1442، والموافق يوم 29 أبريل 2021.

موعد امتحانات وإجازة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفالموعد جدول امتحانات وإجازة طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

وتُعلن وزارة التعليم السعودية أنه في حال عدم توافر شبكة الإنترنت لأي من طلاب وطالبات جميع مراحل التعليم قبل الجماعي، فيمكن للطلاب والطالبات الذين لن يتمكنوا بدخول منصة مدرستي التوجه إلى مدارسهم، وأداء الاختبارات حضوريا، حيث ستُعقد الاختبارات لهم بالمدرسة، وجاء هذا القرار تيسيراً على طلاب وطالبات المملكة.

ميعاد الاختبارات النهائية “الفصل الثاني 1442”

ومن الجدير بالذكر أن موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1442، قد تم تحديده بالأمر الملكي الصادر يوم 12 شعبان الموافق 25 مارس 2021، وذلك بعد دراسة متأنية لتقديم تلك الاختبارات من قبل وزارة التعليم وبعض الخبراء، حيث أن هذا الموضوع محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على سلامة وصحة أبنائه من طلاب وطالبات المدار والجامعات، حيث أن مبررات تقديم الاختبارات منطقي، كما أوضحها بعض الخبراء.

جدول موعد الامتحانات إلى غرة رمضان

وتجدر الإشارة أن أمر تقديم وتحديد موعد جديد للاختبارات، قرار يهم أكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة بعموم ربوع المملكة، وذلك في سعي البعض في الانتهاء من العام الدراسي الحالي قبل بداية شهر رمضان الكريم، حيث سيتم عقب الانتهاء من تأدية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، هذا سيكون له أثر كبير كإجراء احترازي للحد من انتشار الجائحة، ولكن صدر الأمر الملكي بتحديد موعد للاختبارات النهائية، تمتد معه الاختبارات من يوم الأول من شهر رمضان، وتمتد حتى يوم 17 رمضان 1442.

تقديم الاختبارات النهائية وآراء الخبراء

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الخبراء قد نصح بتقديم موعد امتحانات نهاية العام قبل بداية شهر رمضان الكريم، وذلك تخوفا من زيادة معدلات انتشار جائحة كورونا، فشهر رمضان هو شهر المناسبات التي تتجمع فيها الأسرة وتتزايد الزيارات الاجتماعية، والتخوف هنا من إصابة بعض الطلاب والطالبات أثناء تلك التجمعات العائلية، وبالتالي صعوبة تأدية الاختبارات للبعض، كما أن شهر رمضان يتميز بكونه من شهر العبادات والمناسك الدينية، ويسعى الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للتفرغ لتأدية تلك المناسك بعيدا عن التوتر المصاحب لتأدية الاختبارات.

يتكون العام الدراسي القادم من 3 فصول دراسية. يحب على طلاب التعليم الجامعي قبل التخرج تأدية تدريب لمدة 6 شهور قبل الحصول على شهادة التخرج. مواصلة نظام التعليم عن بعد للعام الدراسي القادم استمرار الدروس على المنصات التعليمية بالمملكة.

قرارات وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي 1442-1443

ومن الجدير بالذكر أنه مع اقتراب موعد بداية شهر رمضان، واتخاذ قرارا بتقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442، حيث تم اتخاذ القرار بتقديم الاختبارات، بعد مناشدات استمرت لأسابيع من قبل الطلاب وأولياء الأمور بسرعة اتخاذ وزارة التعليم السعودية قرار تقديم موعد الاختبارات لكافة المراحل والصفوف الدراسية، وبالرغم من صدور الأمر الملكي بتقديم موعد الاختبارات النهائية، إلا أن الطلاب وأولياء الأمور كانوا يأملون أن تنتهي الاختبارات قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وبهذا نكون قد قدمنا لجموع طلاب وطالبات المملكة السعودية، وكذلك لأولياء أمورهم بعض الإجابات عن تساؤلاتهم، حول تقديم موعد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، فإن الأمر بعد دراسته قبل خبراء وزارة التعليم، تم الاستجابة لمناشدات الطلاب.