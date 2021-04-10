ساب.. بأقل دخل شهري أحصل علي تمويل مالي يبدأ من 5000 ريال الي 1.500.000 ريال للسعودي والوافد

قروض بالتقسيط هي أحد أهم أدوات البحث اليومية للكثير من المواطنين، حيث يعتبر التخطيط اليومي للاحتياجات الشخصية أصبح شيئاً ضرورياً لكل مواطن يرغب في تحقيق طموحاته وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، ولكي يجد كل مواطن سعودي ما يساعده لتحقيق هذه الأهداف يجب أن يمتلك ما يؤهله لتحقيق هذه الأهداف والأغراض المتنوعة، ويتولى بنك ساب هذا الدور من خلال مساعدة جميع المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من خلال تقديم تمويل شخصي سريع يلبي جميع الاحتياجات الشخصية التي يسعى كل عميل في تحقيقها، ويتم ذلك من خلال مبلغ مالي يصل إلى أكثر من مليون ونصف ريال يتم الحصول عليه فوراً بعد تقديم الطلب، وتوفير كل سبل الراحة في نظام السداد، وفي التفاصيل القادمة سنوضح لكم مميزات الحصول علي قروض بالتقسيط من بنك ساب السعودي.

فوائد كثيرة للحصول علي تمويل شخصي من بنك ساب السعودي

أولاً: قروض بالتقسيط من بنك ساب له موافقة شرعية إسلامية وذلك لجميع المبالغ التمويلية التي يقوم بنك ساب بصرفها لجميع العملاء.

ثانياً: مبلغ التمويل من ساب يصل إلى 1500000 مليون ونصف ريال، حيث يصرف بنك ساب أي مبلغ تمويلي للعميل وفق قدرته علي سداد قيمة الأقساط الشهرية.

ثالثاُ: التمويل يُصرف بعد ملئ نموذج التمويل فوراً خلال 3 ساعات فقط، وتسهيل جميع الإجراءات الورقية التي يتم من خلالها صرف التمويل للعميل.

رابعاً: يتم تقسيط المبلغ الذي يتم الحصول عليه إلى فترة تصل إلى 60 شهر، ويختار كل عميل تنظيم موعد وتاريخ دفع الأقساط وفق ما يحصل عليه من دخل شهري.

خامساً: الحصول علي تمويل تكميلي عند الرغبة بعد دفع 20% من التمويل الذي يليه ودفع قيمة مالية محددة من أول تمويل تم الحصول عليه.

سادساً: التمويل يمكن صرفه للسعودي والوافد إلى المملكة دون تحديد جنسيات خاصة لصرف مبالغ التمويل بشرط أن يكون داخل المملكة العربية السعودية.

شروط يجب توافرها حتي يتم صرف التمويل من بنك ساب السعودي

حتي يتم صرف تمويل شخصي سريع بأي مبلغ مالي من بنك ساب يجب أن يتوافر التالي:

عمر العميل السعودي يقع من 21 إلى 58 للعاملين بالعمل الحكومي.

عمر العميل يقع ما بين 21 إلى 60 للعاملين بالخاص.

راتب العميل السعودي والوافد لا يقل عن 3 الآف ريال سعودي.

تواجد العميل بعمل لا يقل عن شهر وهذا للمواطن السعودي.

تواجد العميل بعمل لا يقل عن 3 شهور وهذا للوافد.

التقديم علي قروض بالتقسيط للمواطن والمقيم من بنك ساب

التقديم علي قروض بالتقسيط للمواطن السعودي والمقيم مُتاح من خلال تقديم طلب علي موقع بنك ساب، محدداً مبلغ التمويل الذي يرغب به كل فرد.