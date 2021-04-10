أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل قصف مدينة الحديدة وريفها

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قوى العدوان تواصل قصف مدينة الحديدة وريفها

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أستشهد مواطن بنيران قوات العدوان بصعدة؛ وشن الطيران غارات على 4 محافظات خلال ال24 ساعة الماضية. قوى العدوان تواصل قصف مدينة الحديدة وريفهاواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أستشهد مواطن بنيران قوات العدوان بصعدة؛ وشن الطيران غارات على 4 محافظات خلال ال24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 219 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 وشارع الـ50 والجبلية والتحيتا. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 37 خرقًا بقصف مدفعي و172 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة. وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران قوات العدوان السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة فيما شن الطيران غارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح. وحسب المصدر شن الطيران المعادي أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية مدغل بالمحافظة ذاتها. في محافظة الجوف شن الطيران ست غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف ؛واستهدف بأربع غارات مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

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