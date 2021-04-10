كشف تقرير جديد تفاصيل أداة جديدة عبر الإنترنت تحتوي على أرقام هواتف الآلاف من مستخدمي فيسبوك، بعدما جرى اختراقها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأداة الجديدة لا علاقة لها بعملية الاختراق التي طالت قبل أيام البيانات الشخصية لنحو نصف مليار مستخدم لفيسبوك، مبرزة أن البيانات المخترقة مختلفة تماما.
وأشار التقرير إلى أن الأداة عبارة عن روبوت، وهي متوفرة على خدمة "Telegram"، للمراسلة المشفرة.
وتتيح الأداة للعملاء "الدفع للكشف عن عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بصفحات معينة على منصة التواصل الاجتماعي".
كما تقدم الأداة إمكانية كشف أرقام هواتف المستخدمين الذين أعجبوا بتلك الصفحات.
وللوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين، تطلب الأداة أولا إدخال رمز الصفحة على فيسبوك. وبعد إدخال الرمز، سيقترح عليك الروبوت تكلفة شراء بيانات الأشخاص المعجبين بتلك الصفحة.
وإذا كانت الصفحة تحتوي على أقل من 100 إعجاب، فسيعرض الروبوت البيانات دون مقابل. أما الصفحات التي تضم مئات الآلاف من الإعجابات، فقد تكلف مجموعة بياناتها مئات الدولارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختراق جديد لفيسبوك.. نشر المزيد من هواتف آلاف المستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.