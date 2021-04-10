مقتل 10 من شرطة ميانمار فى هجوم قوات عرقية معارضة للانقلاب

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وسائل الإعلام فى ميانمار، إن مقاتلين من تحالف يضم جيش أراكان وجيش تحرير تانج الوطنى وجيش تحالف ميانمار الوطنى الديمقراطى هاجموا مركز الشرطة فى نونجمون بولاية شان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وبحسب الوكالة، أكدت جماعة مراقبة أن أكثر من 600 لقوا حتفهم على أيدى الجيش فى الحملة على الاحتجاجات التى ثارت إثر انقلاب الأول من فبراير.
ومع تصاعد العنف، نددت أكثر من عشر جماعات مسلحة بالمجلس العسكرى فى ميانمار، وشككت فى شرعيته، وتعهدت بالوقوف إلى جانب المحتجين.
فيما أعلن المشرعون المدنيون، الذين اختبأ معظمهم بعد الإطاحة بهم، عن خطط لتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تتضمن أدوارًا رئيسية لزعماء عرقيين، ويعقدون محادثات عبر الإنترنت عن المقاومة المشتركة فى مواجهة المجلس العسكرى الحاكم.
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