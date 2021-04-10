شارل ميشيل: أوروبا ستكون أكبر مصنع للقاحات كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ووسائل إعلام أوروبية أخرى، اليوم السبت، قال ميشيل: "إذا قمنا بتسريع الإنتاج فى الأسابيع المقبلة، ستكون أوروبا رائدة وربما حتى أكبر مُصنع للقاحات فى العالم".
وأضاف ميشيل، أنه يجب مراعاة "جميع عناصر سياسة إدارة الأزمة، والتى تشمل ممتصات الصدمات الاجتماعية الأوروبية الأكثر سخاء مثل الإعانات الاجتماعية"، وذلك فى مقارنة لوضع جائحة كورونا فيما بين الاتحاد الأوروبى مع الولايات المتحدة.
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