نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم.. قمة كلاسيكو الأرض الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم ، نتطلع معكم إلى معرفة ما تم نشره عبر الصحف الرياضية العالمية وخاصة الصحف الأسبانية فيما يخص تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم في قمة الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يستضيف ملعب ألفريد دي ستيفانو واحدة من أهم وأكبر المباريات في كرة القدم الأسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة التي يسعى خلالها البارسا لتعويض ما فاته، ويسعى خلالها ريال مدريد لاحتلال وصافة الدوري الأسباني.

تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم

تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم ، تنطلق صافرة الحكم ببداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 10-4-2021 مباراة الكلاسيكو الأسباني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب، فيما تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

وتُذاع مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت حيث يُمكن لجميع عشاق الكرة الأسبانية في العالم متابعتها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية التي تمتلك حقوق البث حصريا لبطولة الدوري الإسباني في الدول العربية والشرق الأوسط، ومن المقرر أن يعرض اللقاء على قناة beIN Sports HD 1، ويُعلق على المباراة رؤوف خليف.

تشكيلة برشلونة وريال مدريد المتوقعة

نشرت العديد من الصحف الرياضية في أسبانيا تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم المتوقعة والتي جاءت كالتالي:

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز .. إيدير ميليتاو .. ناتشو .. فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو .. لوكا مودريتش .. توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو .. كريم بنزيما .. فينييوس جونيور

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا .. جيرارد بيكيه .. كليمون لونجليه

خط الوسط: بوسكيتس .. فرينكي دي يونج .. بيدري .. سيرجينيو ديست .. جوردي ألبا

خط الهجوم: ليونيل ميسي ..عثمان ديمبيلي

هذا وسنعمل على تحديث هذه الصفحة وجلب تشكيلة برشلونة وريال مدريد اليوم الرسمية، وذلك قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة، تابعوا معنا عبر هذه الصفحة.