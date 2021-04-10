مستجدات سعر البنزين في السعودية لشهر أبريل 2021 وتحديثات شركة أرامكو

هناك إقبال كبير على معرفة مستجدات سعر البنزين في السعودية التي تتغير من وقت لآخر بشكل مستمر من خلال التحديثات الخاصة بشركة أرامكو التي تعمل على توفير أفضل الأنواع من الوقود، وذلك حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، ودعونا نأخذكم في جولة نتعرف من خلالها على مستجدات سعر البنزين في السعودية.

تُعد المملكة العربية السعودية بلد واعد وتسير على درب المستقبل المزدهر والواعد، حيث تحرص على أن تضخ وقود عالي الجودة في الأسواق لخدمة القطاعات المختلفة مثل القطاع الصناعي، بالإضافة إلى المنازل والمركبات والأعمال التجارية.

ينتظر سكان المملكة العربية السعودية طرح أسعار البنزين سواءً كان 95 أو 91 في كافة محطات الوقود والطاقة، ووفقًا لما تم إعلانه من خلال شركة أرامكو العملاقة فإن أسعار البنزين لشهر مارس هي:

سعر لتر بنزين 91= حوالي 1.81 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المُسال= حوالي 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95= حوالي 1.94 ريال سعودي.

سعر الكيروسين= حوالي 0.71 ريال سعودي.

سعر لتر ديزل= حوالي 0.52 ريال سعودي.

تُعد شركة أرامكو واحدة من أهم الشركات التي تتخصص في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات، وتحرص على أن تعمل على أساس منظومة استراتيجية متكاملة، وذلك بهدف الإسهام في دعم التجارة العالمية، وبفضل قدرات تلك الشركة الهائلة تمكنت من أن تبني منظومة منتجة ومكانة متميزة في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية تقوم بالمراقبة على سعر البنزين بشكل مستمر، وذلك بقيادة معالي الوزير الدكتور ماجد عبد الله بن عثمان القصبي، وشددت الوزارة على كافة محطات البنزين داخل المملكة بالالتزام بالأسعار مع تكثيف المراقبة على المحطات لضبط أي مخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين وحماية المستهلك.