منصة “عراق مسافر” IraqMosafer.com طريقة التسجيل ورابط التسجيل الإلزامي

منصة “عراق مسافر” IraqMosafer.com، أعلنت سلطة الطيران المدني بالعراق بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية عن إطلاق منصة عراق مسافر في جميع مطارات البلاد وذلك لتقديم الراحة للمسافرين القادمين والمغادرين العراق فضلاً عن تقديم المساعدة في التقليل من وقت الإنتظار لتسجيل الدخول للطائرات، وتضم هذه المنصة قائمة بالمختبرات المعتمدة لإجراء فحص PCR وفقاً وتعليمات وزارة الصحة العراقية مضيفة أنه سيتم قبول الشهادات الصادرة من المختبرات المعتمدة بمنصة عراق مسافر.

منصة “عراق مسافر” IraqMosafer.com

تم إطلاق تلك المنصة يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021 لتقديم المساعدة للمسافرين وتقليل الإجراءات الخاصة بالسفر بالمطارات والتي تتطلب وقتاً طويلاً، كما أعلنت سلطة الطيران المدني أن سيكون التسجيل إلزامي علي المسافرين من وإلي العراق بمنصة عراق مسافر.

كما يمكن للمسافرين أن يطلعوا علي شهادات اختبار PCR علي المنصة والتنقل في المطار وإنهاء الإجراءات بسهولة وسرعة بإستخدام رمز الإجابة السريع QR للتحقق من الشهادات المصدرة الأمر الذي يعمل علي تقليل إمكانية تزوير نتائج المختبرات والفحوصات وضمان تحقيق أعلي المعايير بالمختبرات المعتمدة بالمنصة.

طريقة التسجيل بالمنصة ورابط منصة عراق مسافر

يمكنك التسجيل في المنصة من خلال الدخول الي منصة عراق مسافر

لإنشاء حساب يجب عليك إختيار تسجيل الدخول ثم إختيار سجل حسابك الآن.

قم بإدخال بريدك الإلكتروني وسيتم إرسال رمز التحقق علي الأيميل الخاص بك وعندئذ يجب إدخاله بالموقع للتحقق من شخصيتك.

قم بإدخال بيانات الشخصية وكلمة السر الخاصة بك ورقم الهاتف الخاص بك.

يجب عليك قراءة الشروط والإحكام والإقرار بالموافقة عليها بالإضافة الي الإقرار ان عمرك فوق 18 عاماً، ثم الضغط علي خلق الحساب.

أما إذا كنت قد قمت مسبقاً بالتسجيل فعليك إختيار تسجيل الدخول بإستخدام بريدك الإلكتروني أو بإستخدام حسابك بجوجل أو حسابك بoffice365، أو موقع الفيسبوك الخاص بك.

خدمات منصة عراق مسافر للمسافرين

تقدم لك منصة عراق مسافر العديد من الخدمات الميسرة والتي يمكنك الحصول عليها بالمنزل أو المطار.

خدمات من المنزل قبل السفر بمنصة عراق مسافر:

إجراءات الفحص الصحي للتحقق من حالتك الصحية وإدخال درجة الحرارة قبل القيام بالسفر.

حجز موعد زيارة كاونترات لتسجيل السفر وتقليل وقت الإنتظار عند تسجيل السفر، من خلال تسجيل الموعد في خانة “وقت تسجيل الوصول” و سوف تستلم رمز الاستجابة السريعة QR بدورك في كاونتر المطار.

الحصول علي بطاقة الصعود إلى الطائرة عن طريق إعادة توجيهك الي صفحة شركة الطيران.

يمكنك شراء احتياجاتك أثناء السفر وشراء أقنعة السلامة والقفازات وغيرها من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتك وقت السفر.

حجز خدمات المطار المختلفة مثل الأستقبال وحجز القاعات المميزة.

خدمات من المطار بمنصة عراق مسافر: