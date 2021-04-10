أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منصة قوي من وزارة الموارد البشرية لخدمة شؤون العمل والوظائف بالمملكة ، مثلها مثل منصة العمل المرن ، وتهدف المنصة بشكل أساسي إلي تسهيل أمور العمل وتوفير المعلومات اللازمة من خلال الوزارة للوظائف والربط بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالمملكة ، وتأتي المنصة ضمن رؤية شاملة للتحولي الرقمي والنمو المعلوماتي الذي تنتهجه حكومة المملكة بهدف التنمية الاجتماعية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 ، والمنصة متاحة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونستعرض معاً من خلال مقالنا طرق التسجيل بالمنصة ، والاشتراطات اللازمة لذلك والخدمات المتاحة من خلال المنصة أيضا.

كيفية التسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية

للتسجيل في المنصة الرقمية قوي عبر الإنترنت عليك بإتباع الخطوات التالية :

في البداية نتوجه لموقع وزارة الموارد البشرية ونختار منصة قوي من الصفحة الرئيسية.

نتحول لصفحة المنصة وبالضغط علي رابط التسجيل من يسار الصفحة.

سيتم توجيهك لصفحة التسجيل ومنها نبدأ بمليء البيانات.

نقوم بتعبئة بيانات رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

ثم نقوم بتأكيد البيانات للمتابعة.

عن طريق وضع رقم الجوال سيقوم بتفعيل الخدمة.

بالمتابعة لصفحة التفعيل ووضع الكود المستقبل.

نستطيع بعدها التوجه لصفحة الدخول مرة أخري ووضع رقم الهوية وكلمة السر أو البريد الإلكتروني وكلمة السر.

وتسعي وزارة الموارد البشرية من خلال منصاتها المختلفة توفير خدمات عديدة مثل خدمة استعلام وتوثيق عقد العمل والتقديم علي الترقيات في مسار النظام الجديد اللتان تلقيان اهتمام كبير من قطاعات مختلفة بين أبناء المجتمع السعودي والوافدين مؤخراً.

اشتراطات التسجيل في المنصة

ومن الممكن لكم الآن الاشتراك في كافة منصات وزارة الموارد البشرية مثل الاشتراك في منصة تطوع ولكي نستطيع التسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية أيضاً ، فعلينا باستيفاء بعض الاشتراطات كالآتي :

لابد من استخدام بيانات سرية غير معلنه للغير.

قراءة كافة الاشتراطات الموجودة في خطوات التسجيل والموافقة عليها.

عدم نقل بيانات الحساب دون الموافقة المسبقة.

الإقرار بحق المنصة بوقف الحساب في حال مخالفة القواعد.

الإقرار بمسؤولية صاحب الحساب عن المعاملات التي تجري عبره.

التعرف علي كيفية الاتصال بفريق الدعم للمنصة.

تقديم كافة المستندات الثبوتية الخاصة بهوية المستخدم.

تحضير صورة من الملف الوظيفي بوزارة العمل.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

الخدمات المتاحة عبر المنصة

تقدم منصة قوي من وزارة الموارد البشرية العديد من الخدمات التي نستعرضها معاً كالآتي :

خدمة التأشيرات.

خدمة لوائح نظام العمل.

خدمة إصدار شهادات السعودة للشركات والمؤسسات.

خدمة إصدار وتجديد ترخيص العمل.

خدمة نقل كفالة مقيم.

خدمة تغير مهنة مقيم.

خدمة الاطلاع علي مؤشرات العمل.

خدمة خطة التوطين.

خدمة المستشار القانوني.

خدمة التقرير الإلكتروني.

خدمة إدارة الصلاحيات.

خدمة التقارير الشهرية للمنشأة.

خدمة برنامج أجير.

خدمة الاستثمار الأجنبي والخليجي.

خدمة فتح ملف منشأة.

والفيديو التالي يوضح المزيد من المعلومات عن منصة قوي: