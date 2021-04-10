تردد القنوات الناقلة لمباريات اليوم لكافة المسابقات والدوريات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباريات اليوم، يشهد اليوم السبت عدد من المباريات الهامة والمرتقبة لعشاق كرة القدم في مصر والسعودية والدول العربية وذلك في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري السعودي، حيث يطلق على مباريات اليوم السبت 10 أبريل 2021 بالسبت الناري، وسوف نتناول في تلك المقالة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها، حتى يمكن ضبط تردد تلك القنوات للاستمتاع بمشاهدة هذه المباريات.

تردد القنوات الناقلة لمباريات اليوم لكافة المسابقات والدوريات

تشهد الملاعب العالمية اليوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 عدد من المباريات الهامة وذلك في مختلف المسابقات والدوريات العالمية وذلك كالتالي:-

1- دوري أبطال إفريقيا :-

المباراة الموعد القنوات الناقلة لها الزمالك ضد تونجيث السادسة مساءً beIN Sport HD 6 الترجي التونسي ضد مولودية الجزائر السادسة مساءً beIN Sport HD 4 الوداد المغربي ضد بيترو اتلتيكو التاسعة مساءً beIN Sport HD4 حوريا ضد كايزرشفز التاسعة مساءً beIN Sport HD 6

2- الدوري الانجليزي:-

المباراة الموعد القنوات الناقلة لها ليفربول ضد استون فيلا الرابعة عصراًَ beIN Sport2 HD Premium كريستال بالاس ضد تشيلسي السادسة والنصف مساءً beIN Sport2 HD Premium

3- الدوري الأسباني والقنوات الناقلة له

المباراة الموعد القنوات الناقلة لها خيتافي ضد قاديش 7 مساءً beIN Sport HD 1 أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس 4:15 عصر beIN Sport HD 1 إيبار ضد ليفانتي 6:30 مساءً beIN Sport HD 1 ريال مدريد ضد برشلونة 9 مساءً beIN Sport HD 1

ويمكن ضبط تردد قنوات beIN Sport HD عبر كافة الأقمار الصناعية، حيث تعد قنوات بين سبورت هي الناقل الحصري لمعظم البطولات القارية والدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والفرنسي والأسباني، ولهذا فإنه يجب ضبط ترددات القنوات الناقلة لتلك المباريات الهامة.

4- الدوري السعودي

المباراة الموعد القنوات الناقلة لها الفيصلي ضد الفتح 6 مساءً KSA Sport 2 HD الباطن ضد الشباب 6 مساءً KSA Sport 1 HD الاتفاق ضد القادسية 7.15 مساءً KSA Sport 1 HD

ويمكن ضبط تردد القنوات السعودية الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية، حيث تقوم بنقل كافة المباريات التي تتعلق بالدوري السعودي والمنتخب السعودي، بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي الذي يقام قبل وأثناء المباراة.