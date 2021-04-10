رابط دعم حساب المواطن الدفعة 41 واستخدام حاسبة الدعم التقديرية وآلية إضافة مولود جديد

رابط دعم حساب المواطن الدفعة 41، بدأ البحث يتزايد من قبل آلاف من المواطنين منذ مطلع شهر أبريل الجاري من أجل الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41 عبر ca.gov.sa التي يتم صرفها بشكل شهري إلى الأفراد الذين تطابقت عليهم شروط الاستحقاق، ووضعت الحكومة السعودية توقيتاً ثابتاً لبدء إيداعها في حسابات المستفيدين ألا وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وقد يكون اليوم التاسع أوالحادي عشر إن وافق عطلة رسمية في البلاد، ونظراً لكثرة السؤال حول ميعاد الاستحقاق قررنا أن نرصد إليكم أخر الأخبار حول صرف حساب المواطن دفعة أبريل 2021 خلال السطور اللاحقة من هذا التقرير.

رابط دعم حساب المواطن الدفعة 41

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال «خدمة المستفيدين» على أن صرف الدعم للدفعة الواحدة والأربعين لشهر شعبان ستبدأ من الغد الأحد الموافق 11 أبريل الجاري، وكان من المفترض أن يتم صرفها اليوم إلا أنه وافق السبت وهو أجازة رسمية، ولذلك تم ترحيلها إلى الموعد المذكور سالفاً لإيداعها في حسابات المستفيدين المتوافر عليهم كافة الشروط وضوابط دعم حساب المواطن، ويحاول القائمين على البرنامج أن يجيبوا على جميع تساؤلات المتابعين عبر الصفحة الرسمية على تويتر.

حساب المواطن والدفعات السابقة

أحياناً يتفاجأ بعض المستفيدين بعض إدراج اسمائهم بين المواطنين الذين حصلوا على الدفعة، ومن هنا أشار البرنامج بتقديم اعتراض وفي حال قبوله سوف يتم صرف الدفعة بأثر رجعي وإضافتها على الدفعة الجديدة ليتقاضى الدفعتين معاً.

إضافة مولود في حساب المواطن

يمكن لرب الأسرة أن يضم تابع جديد من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج .

. النقر على تفاصيل الطلب.

ثم الضغط على بيانات التابعين.

البدء في إضافة التابعين.

وفي الأخير النقر على كلمة حفظ.

كما يمكن معرفة حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي طبقاً لما أشار إليه البرنامج.